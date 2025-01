Kosiniak-Kamysz zapewnił, że w sprawie zagubionych min bardzo szybko działania podjęła Żandarmeria Wojskowa. Wysoko ocenił też pracę Służby Kontrwywiadu Wojskowego w tym przypadku. Stwierdził, że jest także zadowolony z reakcji wiceministra Cezarego Tomczyka. Tutaj jego zaniedbania nie było - zapewnił.

"Jest ogromne zmęczenie wojną w samej Ukrainie"

W Porannej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o wczorajsze spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w bazie lotniczej w niemieckim Ramstein. Nastrój ws. wojny w Ukrainie nie jest dobry. Sytuacja na linii frontowej jest bardzo trudna. Jest ogromne zmęczenie wojną w samej Ukrainie. Ludzie mają dość - przyznał Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz mówił też, że Polska przekaże też Ukrainie dodatkowy sprzęt, który może się przydać na froncie. Nie chciał jednak wyjawić, jaki to sprzęt, bo to informacja oklauzulowana.

Odniósł się także do swojej wypowiedzi z lata ub. roku, że nie będzie Ukrainy w UE, dopóki nie będzie ekshumacji ofiar rzezi na Wołyniu, ich godnego pochówku. Zapewnił, że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Dla nas to jest bardzo ważne, bez tego nie będzie dobrych relacji polsko-ukraińskich - zaznaczył. Jak dodał, bez tego Ukrainy nie będzie w UE i NATO, bo nie spełni standardów, na które się umawialiśmy.

Słuchaczka pyta o zakaz spowiedzi dla dzieci

Od stycznia także nasi słuchacze mogą zadać pytania gościom Porannej rozmowy w RMF FM. Szef MON wylosował pytanie pani Kazimiery z Magnuszewa.

"Do Sejmu trafiła petycja, wedle której powinno się zakazać spowiedzi osób poniżej 18. roku życia. Według pomysłodawcy spowiedź jest dla dzieci doświadczeniem traumatycznym. Część posłów petycję popiera, a pan?" - pytała nasza słuchaczka. Oczywiście, że nie popieram. Polska jest krajem, gdzie jest wolność religijna i to rodzice decydują, w jaki sposób wychowują swoje dzieci. To sprzeczne z konstytucją, zdrowym rozsądkiem i naszą kulturą - podkreślał szef MON. Państwo ma regulować, jak dany Kościół ma jakie zasady wprowadzić, jaki jest katechizm danego Kościoła, w ogóle jakie są dogmaty w danym Kościele? To jest kompletnie bez sensu, marnowanie czasu. Jeżeli chcemy wolności, to przestrzegajmy konstytucji od A do Z i wolności religijnej - dodał nasz gość.