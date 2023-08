"Byłem dwa razy w szpitalu MSWiA, kiedy Kornel Morawiecki zaprosił mnie do siebie, by porozmawiać o życiu politycznym. Wtedy zaprosił mnie też do swojego mieszkania" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM lider Agrounii Michał Kołodziejczak, odnosząc się do swojej niedawnej wypowiedzi. Jak zapewnił, może poszukać zdjęć z Kornelem Morawieckim. "Jeśli będzie trzeba, pokażę" - powiedział.

Wideo youtube Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o jego słowa, jakoby na łożu śmierci Kornel Morawiecki miał przestrzegać go przed swoim synem, premierem Mateuszem Morawieckim. Byłem dwa razy w szpitalu MSWiA, kiedy Kornel Morawiecki zaprosił mnie do siebie, by porozmawiać o życiu politycznym. Wtedy zaprosił mnie też do swojego mieszkania. Był chory, to już był ostatni czas jego życia - stwierdził Kołodziejczak. Kołodziejczak: Nie będę udowadniał, że nie jestem wielbłądem W poniedziałek Andrzej Kołodziej, były działacz Solidarności Walczącej, stwierdził, że Kołodziejczak kłamie w sprawie spotkań z Kornelem Morawieckim. Nie będę udowadniał, że nie jestem wielbłądem. To jest kłamstwo, co mówi ten człowiek. Widziałem się z Kornelem Morawieckim co najmniej trzy razy - zapewnił w RMF FM lider Agrounii. Powiedział wprost: Nie rozumiem decyzji swojego syna Mateusza. Panie Michale, proszę uważać - mówił Kołodziejczak o rozmowach z Kornelem Morawieckim. Nie będę przytaczał większej ilości rozmów. Dzisiaj, kiedy jestem bezpardonowo atakowany przez obóz rządzący, będę pokazywał, jakich oni używają metod i nie będę pozostawał dłużny - mówił. Kołodziejczak był pytany, czy ma zdjęcia z Kornelem Morawieckim. Oczywiście, że tak - powiedział. Jeśli będzie trzeba, pokażę - zapewnił, stwierdzając, że nawet zaraz po rozmowie w studio może ich poszukać. Insynuacji to używa premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o jakiejś mojej prorosyjskości. To są kłamstwa, więc jak pokazuję, jaki ten człowiek jest - mówił Kołodziejczak. Fakty są inne i z faktami się nie dyskutuje. Proszę uwierzyć, że prawda jest po mojej stronie. Dla mnie to jest dzisiaj kwestia poboczna - dodał. Kim jest Michał Kołodziejczak? Lider Agrounii był też pytany o swoją tożsamość polityczną, w związku z tym, że próbował bratać się z różnymi opcjami politycznymi. W polityce najważniejsza jest skuteczność i załatwianie spraw, o których mówimy i dla mnie to jest najistotniejsze - stwierdził. Kołodziejczak nie odpowiedział, czy marzy o tece ministra rolnictwa w ewentualnym rządzie z Platformą Obywatelską. Dzisiaj się nad tym nie zastanawiam. Dzisiaj najważniejsze jest wygrać te wybory, zrobić jak najlepszy wynik - powiedział. Zobacz również: Pawlak o referendum: Na wszystkie pytania jest jedna odpowiedź

