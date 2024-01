Sąd Najwyższy uchylił właśnie postanowienie Marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu poselskiego Macieja Wąsika. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, decyzję podjęli sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego.

Maciej Wąsik / Leszek Szymański / PAP

Formalnie uchylenie postanowienia Marszałka Sejmu oznacza, że Maciej Wąsik, którego sprawa dopiero wczoraj trafiła do Sądu Najwyższego, zachowa mandat poselski i w związku z tym, jako osoba objęta immunitetem - nie trafi do więzienia.

Teraz istotne jest, czy wyrokowi SN wydanemu przez sędziów Dobrowolskiego, Stępkowskiego i Szczepaniec podporządkuje się Marszałek Sejmu. Istotne też, jak zachowa się sąd penitencjarny, zajmujący się wykonaniem wyroku.

Inaczej wygląda sytuacja Mariusza Kamińskiego. Jego odwołanie rozpatrują nie neosędziowie, z których składa się Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, ale Izba Pracy, w której oceniają je starzy, niekwestionowani sędziowie.

Sprawa Wąsika

Dzisiaj sprawa Macieja Wąsika, skierowana wczoraj przez Marszałka Sejmu do Izby Pracy Sądu Najwyższego, została przekazana do Izby Kontroli Nadzwyczajnej tego sądu. Decyzję podjął tzw. neosędzia Izby Pracy.

Formalnym uzasadnieniem decyzji, podjętej przez orzekającego w SN od 15 miesięcy sędziego Romualda Dylewskiego, było kierowanie się wprost przepisami, które sprawy publiczne i dotyczące np. Kodeksu wyborczego nakazują kierować właśnie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Decyzję o przekazaniu sprawy sędzia Dylewski podjął jednoosobowo, jako sprawozdawca ws. odwołania od decyzji o wygaszeniu mandatu, złożonego przez Macieja Wąsika.

Inni sędziowie, inny wyrok?

Tłem sprawy jest spór o to, która z izb Sądu Najwyższego powinna rozstrzygać podobne odwołania. Marszałek Sejmu skierował je do Izby Pracy, ponieważ - jak podkreślał - zależy mu na niepodważalności orzeczenia, a Izba Kontroli składa się wyłącznie z tzw. neosędziów, powołanych z udziałem nowej KRS.

Tam do sprawy Macieja Wąsika także jednak wyznaczono trzyosobowy skład, złożony z neosędziów. To właśnie jeden z nich przesłał dokumenty do Izby Kontroli.

Sprawa Kamińskiego

Do odwołania złożonego przez Mariusza Kamińskiego w Izbie Pracy wyznaczono jednak sędziów, których powołania nie są podważane. Ci przyjęli sprawę rozpatrzenia, wyznaczając rozprawę na 10 stycznia, dokładnie na dzień i godzinę, kiedy zaczyna się kolejne posiedzenie Sejmu.

Ostatecznie efektem różnego potraktowania identycznych co do treści odwołań mogą więc być różne rozstrzygnięcia. Decyzją tzw. starych sędziów Izby Pracy SN Mariusz Kamiński może bowiem ostatecznie stracić mandat poselski i w związku z tym trafić do więzienia.

Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania wykonawczego

Dziś z kolei Prokuratura Okręgowa wystąpiła do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania wykonawczego prowadzonego wobec byłych szefów MSWiA, a także wstrzymaniem wykonania kary w związku z zastosowanym prawem łaski.



Poseł Roman Giertych na platformie X poinformował, że Agnieszka Bortkiewicz - zastępca prokuratora okręgowego w Warszawie Mariusza Dubowskiego wniosła o umorzenie postępowania wykonawczego wobec skazanych b. posłów PiS. "Składamy na nią zawiadomienie. Co za czasy, że adwokat walczy z prokuratorami, aby osadzić skazanych" - dodał.