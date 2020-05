„Najnowsza płyta jest bardzo aktualna. Jeszcze 29 marca nie było nic. Nie dało się zebrać Kultu, zrobiłem to z gitarzystą Kultu, Wojtkiem Jabłońskim, który umie zagrać na wszystkim. Tylko Konrada Wantrycha wzięliśmy na instrumenty klawiszowe” – tak o kulisach powstanie swojej najnowszej płyty „Zaraza” opowiadał Kazik Staszewski, gość Porannej rozmowy w RMF FM.

"Teksty są aktualne, ale nie widzę, żeby one były polityczne" - dodawał.

W rozmowie z Robertem Mazurkiem Kazik Staszewski przyznał, co sprowokowało go do stworzenia piosenki "Twój ból jest lepszy niż mój". Nawiązuje ona do wizyty 10 kwietnia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, mimo zamknięcia nekropolii dla odwiedzających groby z powodu epidemii koronawirusa.

"Teksty zostały napisane w ostatnich dwóch miesiącach. I nie mogło się tam nie znaleźć wydarzenie, które mnie osobiście bardzo zbulwersowało, czyli wizyta prezesa Kaczyńskiego na cmentarzu. Była to rzecz, która mnie bardzo poruszyła i nie tylko mnie. Mam wrażenie, że bez względu na opcję polityczną każdy odczuł gruby nietakt w tego rodzaju zachowaniu" - mówił.

I dodał: "Czy ktoś myślał, że takie zachowanie będzie niezauważone? Musiałem o tym napisać piosenkę".

Zdaniem Kazika Staszewskiego, "to jest piosenka o równości wobec prawa".

Kogo poprze Kazik Staszewski w wyborach prezydenckich? „Zagłosuję losowo, wszyscy oni się nie nadają”

"Nie jest dobrze, żeby wszystkie ośrodki władzy znajdywały się w jednym ręku" - mówił Kazik Staszewski, gość Porannej rozmowy w RMF FM. To dlatego, jak wyjaśniał, w wyborach prezydenckich 2020 zagłosuje na kandydata opozycji.

Kogo poprze? " Losowo zagłosuję. Wszyscy oni się nie nadają" - stwierdził.