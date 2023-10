"Uważam, że zbudowanie koalicji z PSL-em jest niemożliwe w tym momencie. Ale to jest moja opinia. Być może w gronie naszego klubu parlamentarnego PiS znajdą się tacy negocjatorzy, którzy spowodują, że PSL zgodzi się realizować nasz program wyborczy w zamian za to, że my część ich programu zrealizujemy" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM polityk Suwerennej Polski, Sebastian Kaleta.

Kaleta: Uważam, że zbudowanie koalicji z PSL-em jest w tym momencie niemożliwe Już się wycofują (politycy PSL - przyp. red.) ze swojego programu, bo w perspektywie mają rządy z Donaldem Tuskiem, który wiadomo, że łamie obietnice, a my umiemy je spełniać. Więc może, ale daję małe szanse takiemu scenariuszowi - podkreślał. Robert Mazurek pytał swojego gościa także o to, czy Suwerenna Polska dalej będzie w klubie parlamentarnym PiS. Planujemy uczestniczyć od pierwszego posiedzenia nowej kadencji w klubie PiS. Nie mamy w planach tworzenia nowego klubu. Niedawno poznaliśmy wynik wyborów, a wszelkie analizy, plany działania, w zależności od tego, jaka będzie większość w parlamencie, to zdarzenia przyszłe - odpowiadał. "Mamy do czynienia z nową sytuacją w naszym parlamentaryzmie" Komu prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu? Mamy procedury konstytucyjne, które wskazują, że za kilka tygodni zbierze się Sejm nowej kadencji i wywczas zakładamy, że będziemy wiedzieli, jaki będzie układ nowej większości parlamentarnej. W mojej ocenie, jeśli siły polityczne w nowym parlamencie ustalą, jaką większość będą chciały budować, wybiorą np. marszałka, to wówczas jasnym jest, że kandydat takiej koalicji uzyska wotum zaufania - podkreślał Kaleta. Mamy w swoim systemie zwyczaj, że misję tworzenia rządu powierza się zwycięskiej partii, natomiast mamy też do czynienia z nową sytuacją w naszym parlamentaryzmie, mimo że to my wgraliśmy wybory, mamy najwięcej posłów, to prawdopodobnie nie zbudujemy większości. To będzie decyzja prezydenta, komu powierzy misję tworzenia rządu - zaznaczał. Polityk Suwerennej Polski podkreślił także, że będzie analizował swój wynik wyborczy. Pytany o to, jak ocenia wynik Zjednoczonej Prawicy, odpowiedział: "Trwają analizy, ponieśliśmy zwycięstwo, albo nawet porażkę z tego powodu, że nie mamy większości". Na pewno wynik będzie szczegółowo analizowany. Na tych wyborach się świat nie kończy i będzie - mam nadzieję - jeszcze w Polsce kolejny proces wyborczy, bo jesteśmy państwem demokratycznym. (...) Musimy jednak przeanalizować, dlaczego nie będziemy prawdopodobnie rządzić - mówił Kaleta.