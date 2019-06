„Należy się cieszyć. Głowa państwa polskiego jest przyjmowana w Stanach Zjednoczonych jak równorzędny partner, a to się bardzo rzadko zdarza” – tak podpisanie przez Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa deklaracji ws. zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Jakubiak.

Szef poselskiego koła Konfederacji przyznał, że podpisanie deklaracji wzmocniło polityczną pozycję Andrzeja Dudy. Chwilę potem dodał: "Nie patrzę na to w kontekście Andrzeja Dudy, ja patrzę na to, co Polska może zyskać. My ciągle, jako ten czarny lud Europy, byliśmy pokazywani przez Niemcy, Francję w kontekstach łamania prawa, braku demokracji, faszyzmu i Bóg raczy wiedzieć czego tam, tymczasem okazuje się, że na Polskę można patrzeć z powodu historii, naszych predyspozycji demokratycznych".

Jakubiak o Kukizie: Nie zgodził się na porozumienie, które sam zaproponował

Wydawało się, że wszystko jest w porządku do 22 w czwartek. O 10 rano przyszedł (Paweł Kukiz) i powiedział, że nie zgadza się na żadne porozumienie, porozumienie, które sam zaproponował. Trochę nas to zaskoczyło - tak o nieudanym sojuszu z Pawłem Kukizem i Piotrem Liroyem Marcem opowiadał w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Jakubiak. Jesteśmy teraz Federacją Jakubiak-Liroy, a miała być Federacja Kukiz-Jakubiak-Liroy. Federacja nie jest częścią Konfederacji, to odrębny organizm partyjny - stwierdził poseł.

Robert Mazurek: Mam pewien problem z tym, jak pana przedstawiać. Do niedawna było dość prosto - Kukiz’ 15. Teraz Federacja Jakubiak-Liroy, tak?

Marek Jakubiak: Ja jestem prze szczęśliwym człowiekiem, bo do mnie wyborcy zwracają się "panie Marku".

Panie Marku, trwa triumfalna podróż Andrzeja Dudy po Stanach Zjednoczonych. Mówię triumfalna, bo opozycja nie bardzo wie, jak skrytykować Andrzeja Dudę za podpisanie porozumienia w Ameryką w Waszyngtonie. Teraz będą tylko same miłe akcenty. A ty spotkanie z Polonią, a tu podpisanie kontraktu gazowego, a ty wizyta w Google’u i innych firmach informatycznych. Ja mam wrażenie, że jest to skrojone wprost pod kampanię prezydencką.

Być może, ale ja nie chciałbym upolityczniać takich rzeczy aż tak bardzo. To jest jednak wynik polityki,. Natomiast, proszę państwa, należy się cieszyć, ponieważ faktycznie głowa państwa polskiego jest przyjmowana w Stanach Zjednoczonych jak równorzędny partner, a to się bardzo rzadko zdarza.

Najważniejsze gazety amerykańskie odnotowały tę wizytę i to odnotowały w dość dużych tekstach. "Washington Post" pisze, że Trump decyzją o rozmieszczeniu wojsk podniósł znaczenie Polski kosztem Niemiec, zrobił pokaz z chwalenia Polski i wzmocnił pozycję Andrzeja Dudy.

Bardzo. Ja nie patrzę na to w kontekście Andrzeja Dudy. Patrzę, co Polska może na tym zyskać. My, jako ten czarny lud Europy, pokazywani byliśmy przez Niemcy, Francję w kontekstach łamania prawa, braku demokracji, faszyzmu i Bóg raczy wiedzieć czego tam. Tymczasem okazuje się, że można na Polskę patrzeć z powodu chociaż historii naszej, naszych predyspozycji demokratycznych itd., itd.

Panie pośle, ten wątek wojskowy pojawi się w drugiej części naszej rozmowy, w końcu rozmawiam z wiceprzewodniczącym sejmowej komisji obrony, ale ja chcę jeszcze trochę o polityce. Nie ma pan takiego wrażenia, że rzeczywiście Andrzej Duda doprowadzi do tego, że zostaną zniesione wizy do Stanów Zjednoczonych, co jest dość prawdopodobne, i wizyty prezydenta Trumpa tu we wrześniu, to w zasadzie ma drugą kadencję w kieszeni.

Donald Tusk o białym koniu może zapomnieć. Zostanie mu tylko osiołek.

A pan głosowałby na Andrzeja Dudę? W końcu zniósł wizy, doprowadził do kupna F-35 - Amerykanie nie każdemu chcą to sprzedać...

To my kupiliśmy, żeby sprawa była jasna. Pan Andrzej Duda pojechał w naszym imieniu podpisać kontrakt.



