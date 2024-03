Przeszukanie domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry trwało dobę - ujawnił w Porannej rozmowie w RMF FM mecenas Bartosz Lewandowski. Pełnomocnik Marcina Romanowskiego, którego mieszkanie również zostało przeszukanie w sprawie wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości, powiedział, że funkcjonariusze ABW zabezpieczyli różne nieistotne dla sprawy dokumenty, np. strategię komunikacyjną Zjednoczonej Prawicy.

Jak wyglądało przeszukanie domu Romanowskiego? "Sprawdzali nawet garnki"

We wtorek na polecenie prokuratorów badających wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości odbyły się przeszukania domów posłów Suwerennej Polski - Zbigniewa Ziobro, Michała Wosia, Dariusza Mateckiego i Marcina Romanowskiego.

Czynności funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w domu Zbigniewa Ziobry trwały całą dobę. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Marcina Romanowskiego poinformował, że - wedle jego wiedzy - dość drobiazgowo przeszukiwano wszystkie pomieszczenia w domu byłego ministra sprawiedliwości.

Wedle moich informacji z dzisiejszego poranka, doszło do zabezpieczenia tak istotnych dokumentów dla sprawy dot. Funduszu Sprawiedliwości, jak strategia komunikacyjna Zjednoczonej Prawicy. To dokument kompletnie niezwiązany z przedmiotowym śledztwem - powiedział Bartosz Lewandowski, dodając, że agenci ABW zabezpieczyli nawet telefony i tablety należące do synów byłego szefa resortu sprawiedliwości.

A jak wyglądało przeszukanie mieszkanie Marcina Romanowskiego? O godz. 6:05 dostałem telefon od pana posła Romanowskiego z informacją, że właśnie weszło ABW. W ciągu godziny przybyłem na miejsce. Było tam siedmiu czy ośmiu agentów ABW oraz pani prokurator, która została delegowana do tej czynności - relacjonował.

Poinformował, że funkcjonariusze ABW byli bardzo drobiazgowi, bowiem sprawdzali nawet garnki. W garnkach też mogą być - jak się okazuje - jakieś pendrive’y - dodał ironicznie.

Dlaczego przeszukano mieszkania posłów, skoro chroni ich immunitet? Takowych przez rozpoczęciem czynności im nie odebrano. W tej sprawie w 2014 roku Biuro Analiz Sejmowych zwróciło się o wydane opinii m.in. do pana profesora Marka Chmaja. Była ona jednoznaczna - należy interpretować immunitet parlamentarny w taki sposób, że przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez posła jest absolutnie niedopuszczalne - zaznaczył Bartosz Lewandowski.

Na uwagę prowadzącego rozmowę Roberta Mazurka, że podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku przeszukano dom Stanisława Gawłowskiego (wtedy posła, a obecnie senatora PO - przyp. red.), mecenas odparł, że "forma tych wczorajszych wydarzeń, sposób ich przeprowadzenia ma się nijak do tego, co było w 2017 roku".

Jeżeli chodzi o pana Gawłowskiego, to uprzednio został on zawiadomiony o terminie takiej czynności, funkcjonariusze czekali na niego, zażądali wydania rzeczy. Przeprowadzono to w sposób mniej inwazyjny - stwierdził, zaznaczając jednak, że gdyby wówczas był pełnomocnikiem Gawłowskiego, "to by się oburzał".