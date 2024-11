Ireneusz Raś będzie w piątek gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM.

Naszego gościa zapytamy o to, czy Ministerstwo Sportu pójdzie na wojnę ze związkami sportowymi, jeśli nie będą chciały wprowadzić parytetu płci w swoich zarządach.

Posła PSL zapytamy także o edukację zdrowotną, przedmiot, który w kolejnym roku szkolnym ma zastąpić wychowanie do życia w rodzinie w szkołach. Nie zabraknie tematu doniesień o rzekomych studiach marszałka Sejmu Szymona Hołowni na Collegium Humanum.

