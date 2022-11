„Budowa zapory przy granicy z obwodem kaliningradzkim to odpowiedź na ustawę na otwartym niebie, którą władze Kaliningradu podpisały pierwszego października” – mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki w Porannej rozmowie w RMF FM. Gość Roberta Mazurka powiedział również, że koszty zapory elektronicznej wyniosą około 350 mln zł, a wykonawca zostanie wyłoniony do końca listopada.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartosz Grodecki: Zapora na granicy z obwodem kaliningradzkim ma charakter prewencyjny

Wiceminister Bartosz Grodecki, pytany przez Roberta Mazurka o zaporę na granicy z obwodem kaliningradzkim, powiedział, że jej budowa jest działaniem prewencyjnym. Ta tymczasowa będzie wyglądała tak, jak ta na granicy z Białorusią - podkreślił gość Porannej rozmowy w RMF FM, dodał że w razie potrzeby zapora z drutu kolczastego będzie zamieniana na betonowy mur: Wszystkie scenariusze są na stole. Jeżeli zauważymy wzrost nielegalnych przekroczeń, czy próbę wykorzystywania migrantów do wywierania nacisków na Polskę czy wspólnotę europejską, to wtedy taka decyzja może zostać podjęta.

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji zauważył, że dodatkowo powstanie zapora perymetryczna, składająca się z systemu kamer dziennych, nokto i termowizyjnych, plus czujników sensorycznych. Na pewnym odcinku granicy z obwodem kaliningradzkim już taką zaporę mamy, ona się dobrze sprawdza - mówił Grodecki.

Robert Mazurek zapytał swojego gościa o to, jakie będą koszty budowy zapory. Bartosz Grodecki powiedział, że na zaporę elektroniczną przewidziane jest 354 mln zł, a wykonawca mechanicznej zapory tymczasowej zostanie wyłoniony w konkursie do końca listopada.

Grodecki: Jesteśmy zadowoleni z działania zapory na granicy z Białorusią

Robert Mazurek zapytał gościa Porannej rozmowy w RMF FM o to, czy MSWiA jest zadowolone z działania zapory na granicy z Białorusią.

Po statystykach widać, że ograniczyła ruch migrantów na granicy. Odpowiedź może być jednoznaczna: Tak - odpowiedział Bartosz Grodecki. W zeszłym roku mieliśmy prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. W tej chwili jest to 13 tys. Ten mur nie oznacza tego, że Łukaszenka przestanie robić to, co robi, on ogranicza możliwości przekroczenia w sposób nieuprawniony granicy państwowej. W tym zakresie spełnia swoją rolę - dodał szef MSWiA.

Czy będziemy gotowi na drugą falę uchodźców z Ukrainy?

Bartosz Grodecki w Porannej rozmowie w RMF FM został zapytany również o to, czy jesteśmy gotowi na drugą falę uchodźców z Ukrainy, która może pojawić się w związku z nadchodzącą zimą.

Pracujemy nad bazą recepcyjną dla potencjalnej kolejnej fali w związku z nadchodzącą zimą. Natomiast trwają też rozmowy ze stroną ukraińską. Władze chcą, żeby te osoby zostały i będziemy pomagać na miejscu - odpowiedział Bartosz Grodecki.