"Nie spodziewam się po Trybunale Stanu decyzji politycznych" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Gramatyka, odnosząc się do wniosku o postawienie przed tym organem szefa NBP Adama Glapińskiego. Wiceminister cyfryzacji był jednym ze 191 posłów, którzy podpisali się pod tym dokumentem.

Gramatyka o Glapińskim: Nie spodziewam się po Trybunale Stanu decyzji politycznych

Na polecenie prokuratorów Prokuratury Krajowej, prowadzących śledztwo dotyczącego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, we wtorek w różnych miejscach kraju odbyły się przeszukania, m.in. domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W sprawie zarzuty usłyszało już siedem osób.

O te czynności w Porannej rozmowie w RMF FM Robert Mazurek pytał swojego gościa, Michała Gramatykę. Prowadzący rozmowę przypomniał, że w 2014 roku prof. Marek Chmaj wydał opinię dla Biura Analiz Sejmowych, w którym stwierdził, że przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez parlamentarzystę bez uchylenia immunitetu jest niedopuszczalne. Robert Mazurek zauważył, że zgadzał się z nim nie kto inny, jak Adam Bodnar - ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich, a obecny minister sprawiedliwości. Skoro wtedy mówiono, że nie wolno przeszukiwać mieszkań parlamentarzystów bez uchylenia immunitetów, dlaczego funkcjonariusze wkroczyli we wtorek do domów posłów Suwerennej Polski?

Wiceminister cyfryzacji nie odpowiedział na to pytanie wprost, ale stwierdził, że jest mu bliska interpretacja, iż "immunitet jest związany z osobą, a nie miejscem". Generalnie jestem zwolennikiem tezy, że immunitet nie powinien być szeroki - powinien obejmować tylko działalność parlamentarną posłów - dodał.

Michał Gramatyka

"O tym, jakie będą losy pana Glapińskiego, będzie decydował Trybunał Stanu"

We wtorkowe południe grupa posłów koalicji rządzącej złożyła wstępny wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu . Wniosek podpisało 191 posłów. Michał Gramatyka powiedział, że znalazł się w tej grupie. Ten wniosek zawiera informacje czy tezy, które są oczywiście do sprawdzenia - stwierdził.

Co wiceminister cyfryzacji zarzuca szefowi NBP? Kwestia pośredniego finansowania deficytu finansów publicznych zakupem obligacji - ona jest dość poważna moim zdaniem. Jeszcze bardziej poważna jest kwestia braku współpracy z Radą Polityki Pieniężnej, niedopuszczania do dokumentów i informacji czy wydzielania czasu, w którym przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej mogą spędzać w siedzibie - wymienił.

O tym, jakie będą losy pana Glapińskiego, będzie decydował Trybunał Stanu, czyli jeden z najważniejszych trybunałów Rzeczypospolitej, wybrany przez Sejm tej kadencji - zaznaczył.

Michał Gramatyka nie spodziewa się jednak po Trybunale Stanu decyzji politycznych. Decyzje polityczne mogą zapadać w parlamencie, ale nie w Trybunale Stanu - dodał.

Gdyby Prawo i Sprawiedliwość miało większość i zdecydowało się postawić któregoś z polityków opozycji przed Trybunałem Stanu, to czy wiceminister cyfryzacji też by powiedział, że nie spodziewa się po tym organie decyzji politycznych? Musiałbym zobaczyć nazwiska osób, które do tego Trybunału Stanu zostałyby wybrane - stwierdził.