Minister podkreśliła, że farmaceuta nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia. Tu nie ma mowy o klauzuli sumienia, bo nie dochodzi do powstania zarodka. Klauzula sumienia - jak rozumiem - może być stosowana wtedy, kiedy mówimy o tym, że niszczymy zarodek, płód. Tutaj nie ma takiej sytuacji - podkreśliła.

Afera Funduszu Sprawiedliwości. "Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, musi za to odpowiedzieć"

Prowadzący rozmowę Piotr Salak pytał także o kontrowersje w sprawie wtorkowego przeszukania domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Tego samego dnia wieczorem odbył się briefing prasowy Ziobry przed jego domem w Jeruzalu, gdzie odbyło się przeszukanie. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości "wszystkie te działania mają charakter bezprawny i są realizacją politycznego zamówienia Donalda Tuska i pana (Adama) Bodnara".

Co na to Izabela Leszczyna? Dziwi mnie to, że niektórzy ludzie dziwią się, że za tak skandaliczną sprawę, jak wydatkowanie ponad 280 mln zł bez żadnego trybu - chodzi o Fundusz Sprawiedliwości - trzeba odpowiedzieć. Mamy przecież informacje i raporty NIK w tej sprawie - odpowiadała.

Według niej to postępowanie nie ma charakteru politycznego. Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, musi za to odpowiedzieć. To dlatego ministrem sprawiedliwości w rządzie premiera Donalda Tuska został kompletnie niezwiązany z PO ani z żadną inną partią Adam Bodnar, którego naprawdę bardzo trudno posądzać o działanie polityczne. Cała ta sprawa, czyli wejście do 25 miejsc jednocześnie, jest absolutnie prowadzona lege artis. Powiem więcej - my jako politycy, jako ministrowie rządu, nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. Nie były powiadomione media, nie było spektaklu teatralnego. To naprawdę tak to powinno wyglądać - dodała.

Piotr Salak pytał też o słowa Andrzeja Dudy. Myślę, że bezprawie prędzej czy później zostanie ukarane, więc wszędzie tam, gdzie dochodzi do bezprawia, ci co dopuszczają się bezprawia, muszą się liczyć z prawnymi konsekwencjami, które prędzej czy później nastąpią - mówił dziś prezydent.

Do kogo - według Izabeli Leszczyny - były skierowane te słowa? Myślę, że do ministra Ziobry, do jego wiceministrów i tych osób, które zostały zatrzymane. Pan prezydent jest prawnikiem, wielokrotnie dał wyraz temu, że niekoniecznie może powinien ten tytuł mieć, ale jednak chyba na tyle zna i kodeks karny i ustawę o prokuraturze, i o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że wie, że nikt tu nie złamał prawa, z tego co my wiemy i widzimy - odpowiedziała.

"Nie może być tak, że kobieta umiera, bo lekarze mówią, że klauzula sumienia nie pozwala im terminować ciąży"

W internetowej części rozmowy minister Izabela Leszczyna mówiła, że w sprawie ustaw liberalizujących aborcję nie ma wątpliwości, że nie będzie na nich podpisu Andrzeja Dudy.

Boję się, że z panem prezydentem mamy same kłopoty i one dotyczą (...) także praw kobiet. Może to dotyczyć także ustawy liberalizującej aborcję. Jak pan prezydent nie chce podpisać ustawy, która wprowadza bez recepty antykoncepcję awaryjną, bezpieczną, powszechnie dostępną w cywilizowanym świecie, no to rozumiem, że z tą ustawą (aborcyjną - red.) też będzie miał jakiś problem. Być może dopiero prezydent z KO taką ustawę podpisze - mówiła.

Co zatem zamierza jako ministra zdrowia zrobić w przypadku braku podpisu Andrzeja Dudy?

Gwarantuję jako ministra zdrowia, że w przypadkach dopuszczonych prawem, w polskich szpitalach oddział ginekologiczno-położniczy nie będzie mógł udawać, że ma sumienie. Lekarz ma sumienie, lekarz może się schować za klauzulę. Tego nie neguję. Natomiast dyrektor szpitala ma obowiązek zapewnić świadczenie gwarantowane koszykiem świadczeń i musi mieć takiego lekarza, który dokona terminacji ciąży, jeśli to będzie zgodne z prawem polskim, jeśli chce mieć kontrakt - powiedziała Leszczyna. Nie interesuje mnie, czy dyrektor będzie miał takiego lekarza na dyżurze pod telefonem, czy w jakikolwiek inny sposób. Nie może być tak, że kobieta umiera, bo lekarze mówią, że klauzula sumienia nie pozwala im terminować ciąży - dodała.

Co dalej ze zmianami w składce zdrowotnej?

Minister zdrowia Izabela Leszczyna w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM broniła propozycji zmian w składce zdrowotnej, które przedstawiła wspólnie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, ale nie wykluczała zmian, które mogą zajść w wyniku rozmów w koalicji, uzgodnień między ministerstwami i konsultacji społecznych. Zmianom najgłośniej sprzeciwia się Partia Razem i Lewica.

Jestem przekonana, że w czasie uzgodnień międzyresortowych przekonamy naszych przyjaciół koalicjantów, że przedsiębiorcy mają szereg innych obciążeń, których nie mają pracownicy. Przekonamy ich także do tego, że w systemie ochrony zdrowia nie będzie mniej pieniędzy. Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga są za zmniejszeniem tej składki. Rozumiem, że Razem ma tu duży problem - mówiła Leszczyna. W Polsce potrzebujemy przedsiębiorczości, inwestycji, wyjść z tej zapaści inwestycyjnej, w którą wpędził nas PiS - dodała.