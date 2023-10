Pytany o to, kto odpowiada za aferę pedofilską wśród youtuberów poseł Polski 2050 odpowiedział: "Wszyscy. Wszyscy, którzy nie dopełnili swoich obowiązków i doprowadzili do sytuacji, w której polskie dzieci od najmłodszych szkolnych lat nie uczą się o tym, jakie zagrożenia w internecie czyhają".

Czy Polska powinna zgodzić się na pakt migracyjny?

Ambasadorowie państw unijnych zgodzili się w środę na przyjęcie ostatnich fragmentów paktu migracyjnego. Europejska komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson mówiła o 22 tys. euro kary za każdego nieprzyjętego uchodźcę. Robert Mazurek zapytał posła Polski 2050 o to, czy Polska powinna się zgodzić na przyjęcie paktu. "Ylva Johansson mówiła również o tym, że kraje tzw. piątki przyfrontowej przyjmują uchodźczynie i uchodźców z Ukrainy, w związku z trwającą tam agresją Rosji i wojną obronną Ukrainy. W tzw. założeniach do paktu migracyjnego jest możliwość, że Komisja Europejska zwolni niektóre kraje z obowiązku przyjmowania uchodźców" - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

"Prawdopodobnie, w ofensywie dyplomatycznej, powinniśmy uzyskać gwarancje dla Polski, że w związku z tym, że nasz kraj swój obowiązek spełnił (przyjmowania uchodźców - przyp. red.) przyjmując uchodźców z Ukrainy, będziemy zwolnieni z przyjmowania migrantów w ramach paktu" - dodał Gramatyka.

Czy Polska powinna zamknąć kopalnię węgla w Turowie?

Robert Mazurek zapytał swojego gościa również o to, czy Polska powinna zamknąć kopalnię węgla w Turowie. "Kopalnia węgla w Turowie, zgodnie z decyzją rządu, w dalekim horyzoncie czasowym zostanie zamknięta w ramach dekarbonizacji. Sprawa Turowa jest dowodem na niekompetencję polskiego rządu. Jest dowodem na to, że nie potrafiliśmy się dogadać z Czechami. Sprawa, którą swobodnie można było rozwiązać na poziomie dwóch samorządów, osiągnęła rządowe poziomy i niestety spowodowała, że Polska musiała ponieść konsekwencje finansowe" - stwierdził Michał Gramatyka w RMF FM.

Gramatyka o murze na granicy z Białorusią

Robert Mazurek zapytał swojego gościa o mur na granicy z Białorusią. Poseł Gramatyka głosował w Sejmie przeciwko jego budowie. "W tej konkretnej sytuacji dobrą decyzją było głosowanie "przeciw", dlatego że ta ustawa, w mojej ocenie, nie nadawała się do przyjęcia. Nie jestem przeciwnikiem zapory na granicy, nie jestem przeciwnikiem utrzymania bezpieczeństwa na granicy (...) Przedstawiliśmy pakiet poprawek, które powodowały, że budowa tego muru byłaby zgodna z prawem zamówień publicznych. Poprawki zostały odrzucone, więc jak miałem głosować "za"? Jestem za tym, żeby utrzymywać bezpieczeństwo polskiej granicy, ale jestem również za tym, żeby to wszystko działo się zgodnie z prawem zamówień publicznych, żeby nie tworzyć na wszystko specustaw. I to były nasze argumenty wtedy" - powiedział poseł Polski 2050 w Porannej rozmowie w RMF FM.

Marsz Miliona Serc, który w niedzielę odbył się w Warszawie, zdaniem posła Gramatyki, miał ważny dla opozycji pozytywny skutek. "Zmieniło się jedno, i dobrze, że się zmieniło: to, że liderzy partii opozycyjnych potrafią powiedzieć, że każdy robi swoją robotę. Niekoniecznie tu w Warszawie, ale też tam w Lędzinach, gdzie była drużyna Gramatyki i przekonywała ludzi do głosowania na Trzecią Drogę, czy w tysiącu innych miejscowości, gdzie, równolegle z Marszem, prowadziliśmy promocję Trzeciej Drogi" - powiedział polityk.