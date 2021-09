Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Z ekspertem porozmawiamy m.in. o podawaniu pacjentom trzeciej dawki szczepionki przeciw Covid-19.

Dr Michał Sutkowski będzie gościem Roberta Mazurka / Jakub Rutka / RMF FM

"Wiele krajów zdecydowało się na podanie trzeciej dawki i także my - za rekomendacją Rady Medycznej - taką trzecią dawkę przypominającą chcemy skierować dla Polaków" - mówił we wtorek na konferencji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodatkowa, przypominająca dawka będzie skierowana do osób powyżej 50. roku życia i medyków. Naszego gościa zapytamy, czy nie powinno się tego rozszerzyć na wszystkich chętnych. Dopytamy też czy czwarta fala pandemii może się okazać bardziej śmiertelna niż trzecia. Porozmawiamy o tym, czy i kiedy mogą czekać nas lokalne lockdowny.

