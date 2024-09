​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki. Porozmawiamy rzecz jasna o sytuacji w mieście po powodzi.

Zniszczenia w Lądku-Zdroju po powodzi / Krzysztof Cesarz / PAP

Tomasza Nowickiego zapytamy o to, czy pomoc dla mieszkańców nie przyszła za późno, jak wygląda sytuacja sanitarna w mieście, jak wygląda usuwanie skutków wielkiej wody, co z sanatoriami i przedsiębiorcami, którzy głównie utrzymywali się z turystyki i odwiedzin kuracjuszy.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!