"Media publiczne nie mają racji bytu. Demokracja, praworządność mogą się obyć bez mediów nazywanych publicznymi. Trzeba je odpaństwowić, czyli odpolitycznić" - tak awanturę o media publiczne komentował w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Leszek Balcerowicz, ekonomista, były wicepremier i minister finansów, także były prezes NBP.

Prof. Leszek Balcerowicz / Karolina Bereza / RMF FM

We wtorek Sejm przyjął uchwałę o mediach publicznych, a w środę rozpoczęła się potężna awantura i próba ich przejęcia przez nową władzę. Mam wrażenie, że media publiczne zostały przejęte przez poprzednią władzę i były instrumentem prymitywnej partyjnej propagandy - powiedział Balcerowicz.

Balcerowicz: Media publiczne nie mają racji bytu

Robert Mazurek pytał swojego gościa, jakie widzi rozwiązanie dla mediów publicznych. Media publiczne nie mają racji bytu. Demokracja, praworządność mogą się obyć bez mediów nazywanych publicznymi. Trzeba je odpaństwowić, czyli odpolitycznić. Można sobie wyobrazić, że się je przekaże koalicji organizacji pozarządowych, jako jeden ze sposobów, żeby mogły zwiększać swoje oddziaływanie na społeczeństwo obywatelskie - mówił ekonomista.

Jak przypomniał prowadzący rozmowę, Donald Tusk zarzekał się, że żadna złotówka nie zostanie przekazana na media publiczne. Gdyby to miało oznaczać zmianę prowadzącą w tym kierunku, że nie mamy mediów, które są narażone na ingerencję polityków, to bym się z tym zgadzał - ocenił Balcerowicz. Skoro mamy do czynienia z mediami, które są narażone na upartyjnianie, to lepiej, żeby takich mediów nie było - dodał.

Prof. Balcerowicz nie odpowiedział też wprost, czy rząd powinien przyznać obiecane podwyżki sferze budżetowej, w tym nauczycielom. Może trzeba rozszerzyć to pytanie, co ze stanem finansów publicznych? Nowy rząd dziedziczy finanse publiczne w bardzo złym stanie. Trzeba przedstawić uczciwy bilans, który wygląda źle. Trzeba ludziom pokazać wybór. Jeżeli będziemy zwiększać wydatki, będziemy mieli rosnące problemy, co się odbija na życiu ludzi. Donald Tusk powinien zrobić to, czego nie zrobił, a mianowicie przedstawić spadek po poprzednikach - mówił gość RMF FM.