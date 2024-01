"Uważałem, że na to, co się dzieje w kraju, trzeba zareagować. Zareagowałem i przyłączyłem się do grupy ludzi, którzy - jak się okazało - też masowo zauważyli, że Polska zmierza w złym, niebezpiecznym kierunku" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Apoloniusz Tajner, argumentując swój start w wyborach do Sejmu. Poseł Koalicji Obywatelskiej mówił też o sytuacji w polskich skokach narciarskich.

Wideo youtube

Gościem Roberta Mazurka był Apoloniusz Tajner. Choć jest on obecnie posłem Koalicji Obywatelskiej, to większość swojego życia poświęcił skokom narciarskim - najpierw był trenerem kadry polskich skoczków, a potem prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Nie mogło zatem zabraknąć pytania o formę polskich skoczków. Robert Mazurek zauważył, że Biało-Czerwoni notują najgorsze wyniki od 24 lat.

"Ja myślę, że nic strasznego się nie stało. (...) Oczywiście nie mam w tej chwili stałego kontaktu z tą grupą, ale obserwuję bacznie i muszę powiedzieć, że zawodnicy przystąpili do tego sezonu przemęczeni. To było widać w odbiciu na progu skoczni, te nogi 'chodziły' wolniej, 'ta noga nie podaje', jak mówią zawodnicy, a za tym pojawiają się błędy techniczne" - mówił nasz gość.

Apoloniusz Tajner zauważył, że nasi zawodnicy, choć doświadczeni i wybitni, skaczą zdecydowanie poniżej oczekiwań i zajmują miejsca adekwatne do tego, co w tej chwili prezentują. "Mamy jeszcze dwa miesiące sezonu. (...) Sytuacja już w tej chwili zaczyna się zmieniać, ale to też nie jest taki problem, który dotyka tylko nas. W ubiegłym roku Niemcy chcieli zwalniać (Stefana) Horngachera, ponieważ też mieli słabszy sezon" - zauważył były trener polskich skoczków.

Mimo słabszych wyników, gość Roberta Mazurka nie popiera pomysłu zwolnienia szkoleniowca Biało-Czerwonych Thomasa Thurnbichlera. "Myślę, że mamy bardzo dobrego trenera. Ja w nim widzę trenera ‘trzeciej generacji’. (...) Absolutnie myślę, że to jeszcze nie jest moment, żeby się zastanawiać nad zwalnianiem czy zmianą trenera" - podkreślił.

W Porannej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o następców wielkich mistrzów - Kamila Stocha, Dawida Kubackiego czy Piotra Żyły. Robert Mazurek zauważył, że utalentowanej młodzieży na razie nie widać. "Ich jeszcze nie widać, ale oni są. To bezpośrednie zaplecze na tym poziomie rywalizacji to jest Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł czy Andrzej Stękała. Jan Habdas też się już pojawia. Nie mamy jakiejś silnej, mocnej grupy, natomiast mamy zawodników, którzy zaczynają ‘stukać’ do czołowej dziesiątki, oprócz tej naszej czołowej trójki" - odparł były prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

"Myślę, że jeszcze będziemy się cieszyć z sukcesów naszych skoczków i to nie tylko czołowej trójki. Mamy dobrze funkcjonujący program od 2003 roku, skoki narciarskie najlepiej nam się rozwijają. Jeżeli możemy na coś narzekać, to na brak trenerów i instruktorów. Dzieci nadal są chętne, jednak ta ‘fama’, która niesie się za Stochem, Kubackim czy Żyłą ciągnie cały czas młodzież do skoków narciarskich" - dodał.

W rozmowie nie mogło zabraknąć też pytania o politykę. Apoloniusz Tajner został bowiem wybrany na posła z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Jakie są pierwsze wrażenie z pracy parlamentu?

"Nie jest to na pewno miejsce, które sobie wymarzyłem. (...) Przestałem pracować w Polskim Związku Narciarskim i Polskim Komitecie Olimpijskim i uważałem, że na to, co się dzieje w kraju, trzeba zareagować. Zareagowałem i przyłączyłem się do grupy ludzi, którzy - jak się okazało - też masowo zauważyli, że Polska zmierza w złym, niebezpiecznym kierunku" - stwierdził gość RMF FM.

"To, co widzę, nie powoduje u mnie myśli, że chciałem tu być, że to jest miejsce dla mnie. Na pewno czuję się nieswojo, bo całe życie spędziłem w sporcie. (...) Tu spotykam się natomiast z sytuacją wręcz na pograniczu nienawiści. Na początku, podczas tych pierwszych posiedzeń, zaskoczył mnie gniew tych ludzi z różnych stron, wyrażany na mównicy sejmowej. To było dla mnie porażające. W pewnych momentach miałem nawet takie wrażenie, że jakby były pasy bezpieczeństwa, to bym się nimi zapiął, żeby nie wypaść" - dodał z uśmiechem.