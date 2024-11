Anna Maria Żukowska, posłanka i przewodnicząca klubu Lewicy, będzie w czwartek gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM.

Anna Maria Żukowska / Piotr Szydłowski / RMF FM

Naszego gościa zapytamy o zwłokę Lewicy w wyznaczeniu kandydata w wyborach prezydenckich.

Inne tematy to m.in. najnowszy raport o biedzie "Szlachetnej Paczki" - wynika z niego, że 2,5 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. W rozmowie nie zabraknie pytań o składkę zdrowotną, wolną Wigilię i mrożenie cen energii.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!