​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie posłanka Lewicy, członkini sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych Anita Kucharska-Dziedzic. Z naszym gościem porozmawiamy m.in. o proponowanym przez Romana Giertycha kompromisie w sprawie ustaw aborcyjnych.

Anita Kucharska-Dziedzic / Michał Dukaczewski / RMF FM

W piątkowej Porannej rozmowie w RMF FM Roman Giertych powiedział, że możliwe jest wypracowanie w Sejmie kompromisu w sprawie ustaw aborcyjnych . On sam umówił się na rozmowy w tej sprawie z minister do spraw równości Katarzyną Kotulą. Posłankę Anitę Kucharską-Dziedzic zapytamy o możliwe scenariusze takiego kompromisu. Czy Roman Giertych jest w stanie pogodzić Lewicę i PSL?

O stosunki między tymi partiami zapytamy także w kontekście zapowiadanej przez wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza ustawy o wychowaniu patriotycznym. Czy Lewica poprze listę lektur z patriotycznymi, zdaniem PSL, bohaterami?

