Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych z Lewicy.

Z naszym gościem porozmawiamy o kandydatce bądź kandydacie Lewicy na prezydenta. Zapytamy, czy klub nie popełnia błędu, czekając z ogłoszeniem nazwiska do 15 grudnia i czy rozliczenia poprzedników idą za wolno - jak twierdzi Donald Tusk.

Zapytamy też o ekshumacje na Wołyniu i sytuację w Gruzji.

