„Czy Izrael dokonuje w Strefie Gazy ludobójstwa? To mało powiedziane” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM ambasador Palestyny w RP Mahmoud Khalifa. Dyplomata przyznał jednak, że uznaje prawo Izraela do istnienia. „Podpisaliśmy z Izraelem traktat pokojowy. Jeśli podpisujemy traktat pokojowy, to znaczy, że uznaliśmy siebie nawzajem” – podkreślił.

Audio POSUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z AMBASADOREM PALESTYNY W RP Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ambasador Palestyny: Czy Izrael dokonuje w Strefie Gazy ludobójstwa? To mało powiedziane Robert Mazurek pytał swojego gościa o to, czy palestyńska administracja potępi zbrodnicze działania Hamasu. A czy Izrael potępia osadników za ich zbrodnie przeciwko narodowi palestyńskiemu? Czy Izrael jest w stanie potępiać akcje zbrodnicze wobec narodu palestyńskiego, które trwają od 75 lat? Historia nie zaczyna się od października - mówił Khalifa. Ponownie dopytywany o tę sprawę, mówił: To jest po prostu wojna. Wczoraj w nocy Izrael atakował obozy dla uchodźców. Jego zbrodnicze czyny dokonywane są codziennie. Dyplomata podkreślił, że stolicą Palestyny jest Jerozolima. Na uwagę, że Izrael uważa, że Jerozolima jest stolicą Izraela, odpowiedział: Izrael może uważać, że Warszawa jest jego stolicą, że Waszyngton jest jego stolicą, ale trzeba patrzeć na cały konflikt z punktu widzenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

