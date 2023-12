Izraelska armia poinformowała, że wznowiła działania zbrojne przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy. Izraelskie lotnictwo i artyleria ostrzeliwują rano miasto Gaza - poinformowała francuska agencja AFP. Rozejm wygasł w piątek o godzinie 7:00 czasu lokalnego, czyli 6:00 polskiego czasu.

Zwolnienie zakładników porwanych przez Hamas / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Izraelska armia poinformowała, że zawieszenie broni zostało złamane przez Hamas, który wystrzelił rakiety w kierunku Izraela.

Według Cahalu (Sił Obronnych Izraela) tuż przed godz. 7 rano czasu miejscowego (6 w Polsce) Hamas wystrzelił ze Strefy Gazy rakietę, która została przechwycona. Kilka minut później ze Strefy Gazy wystrzelono kolejnych kilka rakiet, co uruchomiło alarm przeciwlotniczy w położonym na południowym zachodzie Izraela kibucu Holit. System przechwytywania pocisków Żelazna Kopuła nie został użyty, ponieważ zmierzały one w kierunku obszarów niezamieszkanych.



"Hamas naruszył przerwę w działaniach zbrojnych i strzelał w kierunku terytorium Izraela. Cahal wznowił walkę z organizacją terrorystyczną Hamas w Strefie Gazy" - przekazało izraelskie wojsko. Dodano, że Hamas do godz. 7 rano czasu miejscowego nie dostarczył również listy zakładników, którzy mieli zostać zwolnieni w piątek. Warunkiem przedłużania rozejmu o każdy kolejny dzień, było uwolnienie przez Hamas 10 zakładników porwanych podczas ataków 7 października.



Siły Izraela rozpoczęły ostrzał Strefy Gazy, w tym miasta Gaza - relacjonuje portal Times of Israel. Jak dodano, ogień prowadzony jest z ziemi i powietrza.

W nocy uwolniono 30 Palestyńczyków

Z kolei izraelska służba więzienna poinformowała w nocy, że wypuściła 30 Palestyńczyków z izraelskich więzień w ramach siódmej wymiany na izraelskich zakładników.

W kolejnej grupie palestyńskich więźniów uwolnionych z izraelskich więzień znalazło się osiem kobiet i 22 nastolatków poniżej 19. roku życia.



W czwartek uwolniono ośmiu izraelskich zakładników ze Strefy Gazy.

Jak informuje agencja Reutera, w sumie, w ramach obowiązującego od 24 listopada porozumienia o rozejmie, Hamas uwolnił 110 zakładników, natomiast Izrael - 240 palestyńskich więźniów.