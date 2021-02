„Te decyzje, które podejmowaliśmy przyznam, że są bardzo trudne. Są bardzo trudne, bo w zasadzie sytuacja epidemiczna w Polsce jest ustabilizowana” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o to czym kieruje się rząd, który decyduje o luzowaniu albo utrzymywaniu restrykcji w kraju w związku z walką z pandemią koronawirusa. „Bazujemy na wynikach badań, które były w Stanach Zjednoczonych opublikowane w piśmie „Nature”. Wskazówki, czyli to co wynika z tych badań, są takie, że wysoko na liście miejsc, w których można się zarazić koronawirusem są restauracje. Miejsca publiczne, jak galerie są miejscami, gdzie niskie jest prawdopodobieństwo zakażenia” – dodał szef resortu zdrowia w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Adam Niedzielski w rozmowie na antenie RMF FM przyznał, że sytuacja epidemiczna w kraju jest ustabilizowana. Jak poinformował, z danych, które mówią o zakażeniach w ciągu ostatniej doby wynika, że w Polsce mamy "raptem 2,5 tys. nowych przypadków". Mówimy o ryzyku, patrząc na sytuację w Europie. Niektóre kraje podjęły mniej konserwatywne decyzje w święta i to pokazuje, jak szybko można popaść z jednej sytuacji w drugą - komentował Niedzielski rządowe decyzje, dotyczące obostrzeń, podając za negatywny przykład Portugalię, gdzie system ochrony zdrowia się załamał. Te decyzje muszą być bardzo ostrożne. Do tej pory wszystkie kraje, które dokonywały zbyt szybkiego luzowania, to potem przychodzi kolejna fala i ta fala zbiera swoje żniwo - dodał.

Oprócz przesłanek naukowych mamy potwierdzenie pewnego intuicyjnego stwierdzenia, kiedy jest wysokie prawdopodobieństwo zakażeń. W restauracji jesteśmy bez maseczki, jesteśmy w interakcji godzinę, czy półtorej, rozmawiamy ze sobą, czyli wydalamy aerozole, to samo w siłowni - gdzie się pocimy, jest przyspieszone tętno. To są pewne oczywistości - tłumaczył minister Niedzielski, tłumacząc dlaczego zostały otwarte galerie, których właścicielami są wielkie koncerny, a nie restauracje, czy siłownie, które prowadzone są przez dużo mniejszych, krajowych przedsiębiorców.

Spada liczba badań kontrolnych. Niedzielski: To bardzo niepokojące zjawisko

Spada liczba badań kontrolnych wykonywanych w gabinetach lekarzy. O tym niebezpiecznym skutku pandemii koronawirusa alarmują specjaliści z Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. W porównaniu do sytuacji sprzed roku - to spadek nawet o jedną czwartą. Z mojego punktu widzenia, to bardzo niepokojące zjawisko. Późna profilaktyka, która się pojawia za późno, jest później problemem zdrowotnym Polaków. W styczniu podjęliśmy decyzję, żeby odwołać to wstrzymanie zabiegów, które było rekomendowane wcześniej przez NFZ. Nie ma żadnych ograniczeń w sensie rekomendacji, czy innych ograniczeń - komentował Niedzielski.

Jak komentował, pacjenci skarżyli się m.in. na zbyt małą dostępność lekarzy POZ ze względu na zbyt dużą lizę wizyt w formie teleporad. NFZ przeprowadził kontrolę pod tym kątem- zapewnił minister w Porannej rozmowie w RMF FM.