"Gowin gra w bycie świętym" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Adam Hofman pytany o ostatnie działania lidera Porozumienia. "To jest taka gra: "ja jestem Jarosław Gowin, jestem lepszy moralnie od reszty mojego obozu politycznego. Ja was do tych wyborów ciągnąć nie chcę. Przy mnie moi koledzy z rządu wyglądają na tych cynicznych, okropnych polityków". W to gra Jarosław Gowin" - tłumaczył gość Roberta Mazurka.

REKLAMA