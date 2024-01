"Myślę, że (spór dotyczący TVP zakończy się - przyp. red.) szybciej (niż za kilka lat - przyp. red.), ale faktem jest, że to jeszcze chwilę potrwa" - powiedział Adrian Zandberg, który był gościem Grzegorza Sroczyńskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Poseł partii Razem mówił również m.in. o wysokości podwyżek dla nauczycieli i konieczności wprowadzenia "uniwersalnego mechanizmu" dotyczącego waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego.

Zandberg o sytuacji w TVP: Sienkiewicz na swoją odpowiedzialność wybrał tę drogę

Pierwsze pytanie Grzegorza Sroczyńskiego dotyczyło tego, czy minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz dobrze realizuje zmiany w telewizji publicznej.

Istniała bezpieczniejsza ścieżka. Było nią odwołanie pana Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych, były do tego podstawy w związku ze stosunkami pana Czabańskiego z Telewizją Republika, które zdają się być niekompatybilne z ustawą o Radzie Mediów Narodowych - powiedział Adrian Zandberg. Jak dodał, "pan minister Sienkiewicz na swoją odpowiedzialność wybrał inną drogę". Wielu ekspertów wypowiadało się, że bardziej ryzykowną prawnie - zaznaczył.

"Bardzo potrzebujemy mediów publicznych"

Podkreślił, że decyzja sądu rejestrowego ws. odmowy wpisania do KRS-u likwidacji TVP nie jest prawomocna. Myślę, że wszyscy będziemy mądrzejsi, jak sądy powszechne widzą tę sytuację, gdy ta ścieżka prawna zostanie ukończona - powiedział gość RMF FM.

Prowadzący rozmowę dopytał o to, czy spór może zakończyć się za 3 do 5 lat. Nie, myślę, że szybciej, ale faktem jest, że to jeszcze chwilę potrwa - stwierdził Adrian Zandberg. Zaznaczył, że "trzeba doprowadzić do sytuacji, w której w parlamencie zaczniemy rozmawiać o ustawie o ładzie medialnym".

My w Polsce naprawdę bardzo potrzebujemy mediów publicznych, które są publiczne, a nie rządowe - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Dziennikarz zapytał o to, kto miałby wybierać prezesa TVP "w wymarzonej ustawie Adriana Zandberga". Politycy musieliby się dogadać ze środowiskami twórczymi, ze środowiskami naukowymi - tak, żeby choć trochę ten proces uspołecznić - powiedział poseł.

"Ja rozumiem emocje nauczycieli"

Grzegorz Sroczyński poruszył temat podwyżek dla nauczycieli, które będą niższe, niż mogło wynikać z zapowiedzi rządu. Ja rozumiem emocje nauczycieli - stwierdził Adrian Zandberg.

Mnie boli, że jest wiele grup ludzi, którzy pracują dla polskiego państwa, którzy nie doczekali się podwyżek. Taką grupą są pracownicy socjalni. My w Polsce pewne obowiązki państwa zepchnęliśmy na samorządy, ale tym samorządom nie przekazano pieniędzy na to, żeby się z tych obowiązków na serio wywiązywały - przekonywał. Wspomniał o minimalnej płacy u pracowników socjalnych.

Moim zdaniem my musimy wypracować w Polsce uczciwy mechanizm zapewniający podwyżki - także tym pracownikom pracującym dla polskiego państwa - stwierdził gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

"Najwyższy czas, żebyśmy porozmawiali o uniwersalnym mechanizmie"

Jego zdaniem, "najwyższy czas, żebyśmy porozmawiali o uniwersalnym mechanizmie". W moim wymarzonym świecie jest tak, że politycy nie muszą rozmawiać przy okazji corocznego przyjmowania budżetu o tym, czy podwyżki będą czy nie, tylko rzecz dzieje się automatycznie. Wiemy, że poszły w górę ceny, to wiemy, że podnosimy emerytury i renty. Nie jest tak, że emeryci muszą wystrajkować sobie każdą podwyżkę emerytur co roku, żeby w ogóle się odbyła. Chciałbym, żebyśmy - jeśli chodzi o sektor publiczny - przyjęli systemowe rozwiązania, że ludzie mogą automatycznie liczyć na waloryzację - powiedział poseł partii Razem.

Prowadzący rozmowę zapytał swojego gościa o to, czy jego partia będzie domagać się od rządu zwiększania kwoty podwyżek dla nauczycieli.

Uważam, że to powinno być dowiezione. To byłoby fair i to jest nasze stanowisko w tej sprawie, ale z uporem będę powtarzał o grupach, które zostały pominięte - mówił poseł.