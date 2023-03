"Jest dużo osób, które chcą pozostać w swoich domach mimo toczących się działań wojennych na wschodzie Ukrainy" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wiktoria Czarkowska, wolontariuszka, która zajmuje się ewakuacją ludności cywilnej z Donbasu. Jak tłumaczyła, one mówią: tutaj jest nasz dom, tutaj zostajemy. Dodawała, że teraz jej zespół działa w okolicach Bachmutu, w którym od miesięcy toczą się ciężkie walki. "Do Bachmutu już nie jeździmy z wiadomych przyczyn – nie ma już drogi, którą można by się tam dostać" – podkreślała rozmówczyni Pawła Balinowskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / YEVGEN HONCHARENKO / PAP/EPA

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wolontariuszka w Donbasie: Jest dużo osób, które chcą pozostać w swoich domach

Jak zaznaczała Wiktoria Czarkowska, obecnie ewakuowane są głównie osoby chore, sparaliżowane, mało mobilne, rodziny z dziećmi i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Jak wiele osób tam zostało?

Kilka tysięcy na pewno, w tym sporo dzieci, jak na takie miejsce, w którym się toczą działania wojenne. Sporo zostało osób z tych kategorii, które wymieniłam, ponieważ one myślą, że nie ma takich ludzi, którzy by mogli im pomóc. Myślą, że zostali sami dla siebie - dodawała.

Czy udaje się namówić osoby niezdecydowane, żeby jednak uciekły z miejsc, gdzie aktualnie toczą się działania zbrojne?

Nie było jeszcze takiej osoby, której nam by się nie udało namówić. Czasem jest to dłuższy proces, ale każda osoba, za którą się bierzemy na poważnie, zostaje ewakuowana. To nie działa na takiej zasadzie, że kogoś wywozimy do miejsca bezpiecznego, np. Kramatorska i zostawiamy ich tam. My te osoby prowadzimy za rękę. Czyli jeśli osoba, a zazwyczaj tak jest, nie ma gdzie iść, nie ma bliskich, to pomagamy jej w tym, jak tylko możemy. Mamy dużo kontaktów ze schroniskami, z domami dla osób starszych. Coraz bardziej ludzie nam ufają. To jest taki głuchy telefon, ludzie w tych miastach rozmawiają ze sobą, przekazują informacje - stwierdziła rozmówczyni Pawła Balinowskiego.

Jak podkreślała, dzięki osobom, które już ewakuowano, udaje się docierać do kolejnych mieszkańców potrzebujących pomocy. Mocno współpracujemy z wojskową administracją - zaznaczyła Wiktora Czarkowska.

Paweł Balinowski pytał, czy wolontariusze spotykają ludzi, którzy mówią: nie chcemy wyjechać, czekamy aż przyjdzie rosyjska armia?

Tak, na pewno są takie osoby, ale one starają się tego za bardzo nie pokazywać, szczególnie wolontariuszom czy wojskowej administracji. Kryją się z tym, bo nic dobrego z tego nie wynika. Ale sporo mamy takich przypadków, że te osoby mają rodziny tylko w Rosji, czy tylko na Krymie i to jest problematyczne, bo oni wolą zostać tu, i czekać na Rosję. Wtedy będą mieli lepsze możliwości wyjechać do swojej rodziny, niż wyjechać dalej, żeby dzieliło ich z rodziną jeszcze więcej kilometrów - podkreśliła Wiktora Czarkowska.

"W Bachmucie cały czas działają służby"

A jak wygląda sytuacja w miejscach, do których jeżdżą wolontariusze - np. w Kramatorsku.

W Kramatorsku dzisiaj był ostrzał, w wyniku którego - teraz będę się powoływać na dane z rana - zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych. Nie wiem, jak wygląda sytuacja na teraz. Ostrzały są regularne. Ostatnio bardzo mocno ostrzeliwują Konstantynówkę, która się znajduje trochę dalej. Artyleria działa cały czas - dodawała.

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM dopytywał, czy z Bachmutu można jeszcze wydostać mieszkańców?

Przestaliśmy już jeździć do Bachmutu, ale tam cały czas działają służby - policja i oni wywożą te osoby. Teraz ewakuacją zajmują się tam tylko takie służby. Robią to profesjonalnie, natomiast sytuacja dzieci w Bachmucie nadal nie jest taka, jaka powinna być - zaznaczała. Jak zaznaczyła, do ewakuacji używane są samochody uzbrojone.

Jeśli chodzi o pomoc humanitarną, to o Bachmut nie trzeba się martwić przynajmniej w najbliższym czasie, bo mają tam dobre zapasy. Pomoc humanitarna była tam dostarczana przez bardzo długi czas i mają tam całe magazyny z jedzeniem, środkami higieny osobistej. Teraz pomoc humanitarna - z tego co mi wiadomo - nie dojeżdża tam, ponieważ nie ma jak się dostać. Teraz (można dotrzeć - przy. red) tam albo czołgiem, albo innym rodzajem środków transportu wojskowego - mówiła Wiktoria Czarkowska.