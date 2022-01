"Moje dwa iPhony, które używałem ja i moja żona, zostały w tajemniczy sposób zablokowane. Nie możemy przeprowadzić testów tych urządzeń i nie możemy przesłać danych testowych do sprawdzenia w firmie Citizen Lab" – mówi w RMF FM były szef CBA Paweł Wojtunik i przyznaje, że nie zdziwiłby się, gdyby okazało się, że telefony te były inwigilowane Pegasusem.

Wideo youtube

Nawiązując do ewentualnego powstania sejmowej komisji ds. Pegasusa, rozmówca Piotra Salaka mówi: "Wszystkie bezpieczniki państwa, jakie powinny funkcjonować, zostały wyłączone. Nie ma kto tej sprawy zbadać w innym sposób, niż poprzez komisję śledczą".

"To jedyne dzisiaj narzędzie. Ja chętnie się stawię i będę wspierał działania komisji" - dodaje Wojtunik, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Podsłuchy za PO? "W czasach (PO - red.) nie dochodziło do jakiejkolwiek patologii. My nie dysponowaliśmy Pegasusem"- stwierdza były szef CBA.

Nawiązując do wykorzystania Pegasusa przez polskie służby, Paweł Wojtunik mówi: "Mamy do czynienia z zawłaszczeniem bezpieczeństwa państwa przez pewną wąską grupę osób (...) Proszę zobaczyć, kto stoi na czele służb. To są osoby z najbliższego kręgu, takiego plemiennego, prawie że sekciarskiego kręgu koordynatorów".

(...)





Piotr Salak: Porozmawiamy o pańskim telefoniczny - czy on jest już sprawdzony czy nie?

Paweł Wojtunik: Tu jest pewien problem, ponieważ mamy nietypową sytuację związaną z tym, że moje dwa IPhony, które używałem ja i moja żona od 2016 roku, jakieś kilka tygodni temu w tajemniczy sposób zostały zablokowane. Nie możemy przeprowadzić testy tych urządzeń, związku z tym nie możemy przesłać danych testowych do sprawdzenia firmie Citizen La., ale jesteśmy etapie próby uruchomienia tych urządzeń. Zobaczymy, jaki będzie wynik tych spraw.

Rozumiem, że nie zdziwiłby się pan, gdyby się okazało z informacji Citizen Lab., że były to telefony sprawdzone Pegasusem?

Nie zdziwiłbym się.

Donald Tusk na 90 proc. mówi, że powstanie sejmowa komisja śledcza w sprawie Pegasusa. Paweł Kukiz wnioskuje, żeby komisja zajmowała się również sprawą podsłuchów od 2005 roku. Pamiętam, że jeszcze kilka dni temu był pan dość sceptyczny w sprawie możliwości powstania tej komisji. Dzisiaj pan myśli, że komisja sejmowa powstanie?

Jak nie byłem sceptyczny. Ja mówiłem głośno i publicznie o tym, że tych, którzy mają nadzieję na ukaranie karne winnych nieprawidłowości, może spotkać rozczarowanie, co wynika z pewnych ryzyk, o których może powiem później w rozmowie z internetowej. Natomiast jedno jest pewne: wszystkie bezpieczniki państwa, jakie powinny funkcjonować w tej dziedzinie, zostały wyłączone. Nie ma kto tej sprawy zbadać w inny sposób niż tylko przez komisję śledczą. Jest to jedyne dzisiaj narzędzie i ja chętnie się stawię, będę wspierał działania tej komisji. A okres 2005 do czasów obecnych jest też bardzo interesujący, bo będziecie państwo mieli szansę zobaczyć i porównać, jak prowadzono pracę operacyjną w czasach, kiedy służbami kierowali profesjonaliści i czasy, kiedy kierowały osoby, które można nazwać politykami lub politykierami. To będzie bardzo ciekawe doświadczenie.

Rozumiem, że nie ma pan problemu z tym, żeby przed taką komisją stanąć, natomiast chcę pana zapytać o słowa pani minister Bogny Janke, która mówi: poprzedni rząd PO-PSL inwigilował dziennikarzy, w tym mojego męża i blogerów portalu, którego byłam właścicielką. I do tego dodaje Robert Biedroń - to wszystko dla Interii - Wiemy, niestety, że także za PO było kilka milionów podsłuchów. No i co pan odpowie panu Biedroniowi, pani minister?

Odpowiem, że jest to typowa manipulacja i kierowanie bezpodstawnych zarzutów. Osoba, która uważa, że była bezpodstawnie, bezprawnie przedmiotem przestępczych działań, ma ścieżkę prawną, żeby tego typu praw dochodzić. To typowe odwracanie kota ogonem. To trochę przypomina takie powiedzenie: kiedyś jak się złapało złodziei, to oni krzyczeli, ale na kolei też kradną i wszyscy biegli na kolej szukać, czy tam kradną. Otóż ja mogę zapewnić, że w czasach, opowiadam oczywiście za swoją służbę, ale również wiem, że moi koledzy to byli wyjątkowo wysokiej klasy profesjonaliści, nie dochodziło do jakichkolwiek patologii i my nie dysponowaliśmy Pegasusem.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełen zapis rozmowy.