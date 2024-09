Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Padną m.in. pytania o budzącą kontrowersje sprawę przesłuchania Zbigniewa Ziobro, bo ciężko chory były minister sprawiedliwości miałby stanąć przed komisją 14 października.

Witold Zembaczyński / Jakub Rutka / RMF FM

Pochodzący z Opola poseł Koalicji Obywatelskiej zaangażował się w pomoc powodzianom, dlatego zapytamy, jaka w tej chwili jest sytuacja na Opolszczyźnie, czego najbardziej potrzeba poszkodowanym.

Witolda Zembaczyńskiego zapytamy też o to, czy rząd i państwo zdały egzamin, czy też - jak uważa opozycja - rządzą nami amatorzy i dyletanci, a państwo abdykowało.

