Nie będzie dyscypliny (podczas głosowania - przyp. red.). Nie potrzeba dyscypliny w kwestiach oczywistych. W Konfederacji wszyscy mamy to samo zdanie. (...) Jesteśmy równie daleko od Donalda Tuska jak i Mateusza Morawieckiego. Oni w kwestiach bardzo ważnych dla spraw życiowych Polaków maja bardzo zbliżone zdanie. W olbrzymiej większości spraw w poprzedniej kadencji Platforma i większość partii opozycyjnych głosowała zadziwiająco zbieżnie z Prawem i Sprawiedliwością - oświadczył poseł Wipler.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM zadeklarował, że nie jest łącznikiem Konfederacji z PO. Nie jestem łącznikiem z Platformą ani z Prawem i Sprawiedliwością, ale z uwagi na to, że mam dużą zdolność i talenty dyplomatyczne o jedno i drugie jestem podejrzewany. Jestem lubiany przez ludzi - mówił.

Na pytanie Piotra Salaka, czy były jakieś rozmowy Konfederacji z Koalicją Obywatelską, Wipler odparł: Nawet gdyby jakiekolwiek były, to bym się do nich nie przyznał. (...) Musza być ludzie, przez któryś ktoś prowadzi takie nieoficjalne rozmowy. Do oficjalnych rozmów mandat ma rada liderów Konfederacji i osoby przez nią wytypowane, a wszystko inne to są spotkania plotkarskie.

W rozmowie z Piotrem Salakiem polityk potwierdził, że Konfederacja zgłosi kandydatów do sejmowych komisji śledczych dotyczących tzw. wyborów kopertowych, podsłuchowej i wizowej.

Mam nadzieję, że znajdzie się w nich miejsce dla posłów Konfederacji, bo my - jak mało kto - chcemy rozliczać ten odchodzący rząd - oznajmił poseł Wipler.

Brakuje nam jeszcze co najmniej komisji dotyczącej rozliczenia przekroczeń uprawnień i nadużyć władzy w okresie lockdownów i w okresie, gdy zamykano gospodarkę, i do tego w jaki sposób rząd reagował na pandemię wirusową - powiedział Wipler.

Myślę, że taka najbardziej zrozumiała dla Polaków będzie komisja dotycząca Pegasusa i tego, jak obywatele polscy - nie tylko politycy, ale także przedsiębiorcy, osoby publiczne, osoby z opozycji - byli w sposób nielegalny podsłuchiwani. (...) Nie mamy co do tego wątpliwości. Nota bene, większość polityków PiS-u uważa, że byli inwigilowani przez swojego kolegę Mariusza Kamińskiego i jego ekipę - przekonywał Przemysław Wipler.

Jak ocenił, równie ważna będzie komisja zajmująca się "aferą wizową", bo pokaże - zdaniem Wiplera - jak partia oficjalnie głosząca walkę o bezpieczeństwo Polski "zorganizowała dobrze prosperujący biznes", w ramach którego nasz kraj i inne państwa Unii Europejskiej zalane zostały "opłaconymi za łapówki wizowcami".

Wipler: Wniosek o Trybunał Stanu dla prezydenta zablokuje polskie państwo na dwa lata

Polityk Konfederacji wypowiedział się przeciwko postawieniu przed Trybunałem Stanu prezydenta Andrzeja Dudy. Według niego, uzasadnieniem dla ewentualnego wniosku w tej sprawie nie jest ani ułaskawienie przez głowę państwa byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika (nastąpiło to przed uprawomocnieniem się wyroku sądu), ani nieprzyjęcie ślubowania od trzech sędziów wybranych w 2015 r. do Trybunału Konstytucyjnego.

Jeżeli chodzi o te dwa konkretne przypadki, to prezydent ma bardzo specyficzne kompetencje i moim zdaniem w tych obu przypadkach ich nie nadużywał, ani nie dokonywał niedopełnienia obowiązków czy przekroczenia uprawnień. A jeżeli ktoś teraz jest na tyle nieroztropny, że chciałby iść z wnioskami wobec prezydenta, to państwo polskie zostanie, z dużym prawdopodobieństwem, zablokowane na następne dwa lata - przekonywał Wipler.

Mówiąc o ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika poseł Konfederacji ocenił, że to kwestia interpretacji przepisów. Nawiązując do sprawy sędziów TK, to - według niego - chaos w Trybunale rozpoczął się już w czasie rządów PO.

Byłem posłem VII kadencji Sejmu, gdy przed terminem i nielegalnie ówczesna większość, kierowana przez Platformę Obywatelską, powołała nadmiarowych sędziów zanim wygasły już kadencje tych, którzy urzędowali i w ten sposób chciała odebrać kompetencje Sejmowi VIII kadencji - wskazał Wipler.

"Tak" dla wniosków o Trybunał Stanu dla Morawieckiego, Sasina i Glapińskiego

Polityk Konfederacji opowiedział się za to za postawieniem przed Trybunałem Stanu premiera Mateusza Morawieckiego i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina za decyzje, których celem było przygotowanie wyborów korespondencyjnych prezydenta RP w 2020 roku.

To jest kwestia odpowiedzialności za to, w jaki sposób marnowano pieniądze polskich podatników i podejmowano decyzje w sytuacji nadzwyczajnej jakim był stan pandemiczny, ale pandemia nie może każdego draństwa, przekroczenia uprawnień i marnotrawstwa uzasadniać - zaznaczył Wipler.