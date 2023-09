„Mamy takie sygnały, że (Niemcy – przyp. red.) widzą napływ migrantów i ich zdaniem częściowo jest to przez Polskę” – powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. „Nie widzimy takiego ruchu (migrantów – przyp. red.) przez Polskę, który uzasadnia postawienie takich tez” – mówił o groźbie wprowadzenia przez Niemcy kontroli na granicy z Polską.

Szymon Szynkowski vel Sęk / Jakub Rutka / RMF FM

Nie wydarzyło się nic takiego, co miałoby powodować dymisję lub podanie się do dymisji ministra zagranicznych - w ten sposób Szymon Szynkowski vel Sęk odpowiedział na pytanie prowadzącej Popołudniową rozmowę w RMF FM o to, dlaczego Zbigniew Rau nadal stoi na czele resortu spraw zagranicznych.