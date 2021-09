"Dla jednych to rzeczywiście obniżka podatków - te parę groszy zostanie w kieszeniach tych, którzy zarabiają trochę mniej. Dla tych, którzy zarabiają więcej, to będzie jednak podwyżka" - tak o Polskim Ładzie mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ekonomistka dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. "Dla przedsiębiorców też to będzie jednak podwyżka - chociażby składki zdrowotne będą płacić większe, mimo że ta zmiana, która dzisiaj została zaprezentowana, jest łagodniejsza od pierwszej wersji Polskiego Ładu" - dodała rozmówczyni Tomasz Terlikowskiego.

Wideo youtube

Jak zauważyła dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, wprowadzenie znacznie większej kwoty wolnej od podatku - 30 tys. zł - to rzeczywiście będzie duża korzyść dla osób najmniej zarabiających.

Osoby, które nisko zarabiają, to miesięcznie będą miały 140-150 zł w kieszeni więcej. Na pewno te osoby będą beneficjentami tych rozwiązań. Osoby zarabiające od 6-7 tys. wzwyż stracą - podkreśliła Starczewska-Krzysztoszek. Jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, to tutaj te obciążenia mogą wzrosnąć, w zależności od tego jakie mamy obroty - dodała. Wyższe dochody mają specjaliści - niestety oni baty dostaną - zauważyła rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego.

Tomasz Terlikowski: Moim gościem jest dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Witam serdecznie pani doktor.

Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek: Dzień dobry, witam.

Zacznijmy od tego fundamentalnego pytania - czy to jest historyczna obniżka podatków, jak mówi premier, czy to jest podwyżka podatków, jak mówi opozycja?

Dla jednych to jest rzeczywiście obniżka podatków i te parę groszy zostanie w kieszeniach osób, które zarabiają trochę mniej. Natomiast dla tych, którzy zarabiają więcej, to będzie jednak podwyżka. I dla przedsiębiorców też to będzie podwyżka, ponieważ chociażby stawki zdrowotne będą płacić większe - mimo że ta zmiana, która dzisiaj została zaprezentowana - musimy oczywiście zobaczyć dokumenty, wtedy będzie można to analizować - ta zmiana, która została zaprezentowana, jest łagodniejsza w stosunku do pierwszej wersji Polskiego Ładu.

Dla przedsiębiorców.

Dla przedsiębiorców.

Ale pan premier mówi tak: 18 mln ludzi, niemal 18 mln osób zyska. 90 proc. zyska albo nie odczuje zmiany. Porozmawiajmy o tych liczbach. Jeśli jest tak, jak mówi premier, to powiedziałbym "chwała narodom".

Dobrze, ale mieliśmy dwa, trzy lata temu obniżenie składki opodatkowania tego pierwszego poziomu z 18 na 17 procent. To też było obniżenie obciążeń podatkowych dla ogromnej rzeszy, absolutnej większości podatników - myślę oczywiście o tych, którzy mają dochody z pracy. Było też wyzerowanie podatku dla osób do 26. roku życia. Mieliśmy więc po drodze kilka elementów, które składały się na to, że te obciążenia podatkowe były dla poszczególnych grup mniejsze. Teraz mamy znacznie więcej elementów, bo musimy powiedzieć o tym, że te 18 milionów i ich uzysk wynika nie z tego, że podatki będą płacone mniejsze, czy ich stawki będą mniejsze, tylko z tego, że wprowadzana jest znacznie większa kwota wolna od podatku. Dzisiaj to jest dla tych najmniej zarabiających 8 tys. zł, później ta kwota maleje aż do zera. Natomiast tu zostanie wprowadzone 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, jeżeli w ciągu roku zarobimy 50 tys. zł łącznie brutto, to odejmujemy od nich 30 tys. i będziemy płacić podatek - te 17 procent PIT-u - od tych pozostałych 20 tysięcy. Dla tych najmniej zarabiających to będzie dosyć duża korzyść.

To w takim razie kto straci? Rzadko się dzieje w ekonomii tak, że jest win-win i obie strony wygrywają, wszyscy są zwycięzcami.

Musimy poczekać na szacunki, bo z reguły kiedy rząd proponuje jakiekolwiek zmiany, nie tylko podatkowe, to musi zaprezentować ocenę skutków regulacji, czyli kogo i ile to będzie kosztowało. Nie wiemy, czy to będzie większe obciążenie dla budżetu, czyli czy budżet nie będzie miał takich wpływów, jakie były planowane przy tej pierwszej wersji.

Rząd zapewnia, że nie będzie miał mniejszych wpływów, że wszystko się zbilansuje, bo będzie ten podatek od wielkich korporacji.





Wkrótce całość rozmowy.