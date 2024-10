"Pieniądze to nie wszystko. Świadczenie takie jak 500 plus czy 800 plus znosi tylko niektóre bariery do posiadania dzieci" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM specjalista ds. demografii Mateusz Łakomy, autor książki "Demografia jest przyszłością". Czy poparłby zatem likwidację programu 800 plus? "Ten program działa na jedną bardzo ważną barierę: utrzymywania dziecka przez całe jego życie. To ważne dla osób, które chcą mieć co najmniej trójkę dzieci" - odpowiedział.

Specjalista ds. demografii: 800 plus znosi tylko niektóre bariery do posiadania dzieci Piotr Szydłowski / RMF FM

Gościa Grzegorza Sroczyńskiego pytaliśmy m.in. o dane z których wynika, że rządowy program "Rodzina 800 plus" nie przyniósł oczekiwanych efektów demograficznych.

Ekspert podkreślił, że to świadczenie "działa tylko w niektórych miejscach", a "barier do posiadania dzieci jest o wiele więcej, nie mają one tylko charakteru finansowego i dotyczą różnych obszarów".

Więc jeżeli program oddziałuje tylko na cząstkę, to będziemy mieli poprawę tylko w cząstce naszego potencjalnej możliwości wzrostu dzietności - tłumaczył.

"800 plus znosi bardzo ważną barierę. Ważną dla tych, którzy chcą mieć co najmniej trójkę dzieci "

Dopytywany przez prowadzącego, czy należałoby zlikwidować program 800 plus, podkreślił: Ten program działa na jedną bardzo ważną barierę do posiadania dzieci. To jest bariera utrzymywania dziecka przez całe jego życie, aż do dorosłości. Taka bariera jest szczególnie istotna dla osób, które chciałyby mieć co najmniej trójkę dzieci, bo w przypadku pierwszego dziecka to nie ma aż takiego znaczenia. (...) Tam dużo ważniejsze jest to, żeby dochody były stabilne, a nie ich wysokość. Przy drugim dziecku już się zaczyna pojawiać ta bariera. Tłumaczył, że w Polsce ma to o tyle znaczenie, że blisko jedna trzecia dorosłych chciałaby mieć co najmniej trójkę dzieci.

Mateusz Łakomy / Piotr Szydłowski / RMF FM

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM pytał swojego gościa także o wnioski, jakie wyciągnęli niektórzy z rządowego raportu dot. świadczenia. Czy naprawdę tak jest, że program 800 plus nie ma sensu?

Tam było nawet wskazanie tego, o czym powiedzieliśmy, to znaczy, że (program 800 plus - przyp. red.) miał pewne oddziaływanie w przypadku urodzeń trzecich i dalszych dzieci, natomiast faktycznie nie dostrzeżono (oddziaływania świadczenia - przyp. red.) przy urodzeniach pierwszych i drugich - zaznaczył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Specjalista ds. demografii: 800 plus znosi tylko niektóre bariery do posiadania dzieci

Dodał też, że jeszcze w 2015 roku urodzenia trzecich i dalszych dzieci stanowiły około 15 proc. wszystkich urodzeń, a od 2019 - 22 procent. Wydaje się niedużo, ale to jest tak naprawdę wzrost o połowę i ten odsetek się utrzymuje - podkreślił ekspert.

Lockdown, inflacja, różnice w wykształceniu. Ekspert o wielu powodach niskiej dzietności

Według szacunków, Polska w 2024 roku będzie miała najniższy wskaźnik dzietności w całej Europie. Byłby to najgorszy wynik w naszej współczesnej historii. Co dokładnie ma na to wpływ?

Z jednej strony mamy czynniki, które na nas oddziałują już od lat 90. One jeszcze od XXI wieku przyspieszyły. A po drugie mamy na to nałożenie się rzeczy, które zdarzyły się od roku 2020. Przede wszystkim konsekwencje lockdownu. Nie powstały zwiazki, które po lockdownie stałyby się małżeństwami i miałyby dzieci. A w Polsce przede wszystkim dzieci rodzą się w małżeństwie - w przeciągu pierwszych 5 lat od małżeństwa rodzi się dwie trzecie dzieci - mówił Mateusz Łakomy.



Dodał, że innym powodem jest to, że w Polsce od 2020 roku "mieliśmy do czynienia również z bardzo intensywną komunikacją lękową".

Czyli z jednej strony mieliśmy kwestie związane z inflacją. Ludzie odkładają decyzję o dziecku - zwłaszcza te osoby, które mają słabszą pozycję na rynku pracy, pracują w jakiś takich prostszych zawodach lub nie są w związkach sformalizowanych, które dają największe poczucie bezpieczeństwa. To jest dość uniwersalne zjawisko, dość dobrze przebadane na terenie Europy - tłumaczył.

Jakie są jeszcze inne najważniejsze powody kryzysu dzietności w naszym kraju?



Pierwszy może się wydać bardzo nieintuicyjny, mianowicie to są różnice w wykształceniu między kobietami a mężczyznami. To jest przede wszystkim czynnik oddziałujący na etap wejścia w związek. (...) W Polsce mamy o wiele większy odsetek kobiet, które mają wyższe wykształcenie. Generalnie w związki wchodzą osoby o bardzo podobnym statusie społeczno-ekonomicznym. (...) Kobiety wolą, jeżeli mężczyzna ma odrobinę status wyższy. (...) Nie chcą tworzyć związków, kiedy ten mężczyzna nie zarabia więcej. Drugi powód? Bardzo duże nadużywanie umów na czas określony, czyli brak bezpiecznej, stałej pracy. I trzecie: to są jednak stosunkowo niewysokie pieniądze przez pierwsze trzy lata życia dziecka, które umożliwiłyby taki komfort i bezpieczeństwo, żeby opiekować się nim osobiście - wyliczał ekspert.

Wkrótce omówienie całej rozmowy