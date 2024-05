W czwartek rano pod Bełchatowem doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem siodłowym. Wypadek okazał się tragiczny w skutkach - kierowca osobówki zginął na miejscu.

Wypadek pod Bełchatowem / Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie /

Do wypadku doszło ok. godz. 7:20 na obwodnicy Bełchatowa w rejonie miejscowości Nowy Świat (pow. bełchatowski, woj. łódzkie).

Kierowca samochodu osobowego zderzył się czołowo z ciągnikiem siodłowym do przewozu kruszywa.

Mężczyzna prowadzący skodę zginął na miejscu. W wyniku kraksy doszło do pożaru ciągnika; pojazd doszczętnie spłonął.

Wypadek pod Bełchatowem / Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie /

Droga, która łączy S8 w rejonie Wielunia z autostradą A1 pod Piotrkowem Trybunalskim i dalej prowadzi przez Kielce do Hrubieszowa, jest zablokowana w obu kierunkach.

Według policji utrudnienia potrwają co najmniej do godz. 12:00. Być może wtedy uda się uruchomić co najmniej ruch wahadłowy.

Policjanci z Komendy Powiatowej w Bełchatowie kierują samochody na stary przebieg drogi krajowej nr 74 przez miasto. Zamknięty odcinek można ominąć jadąc od Wielunia drogą S8 do węzła Rzgów, a później na południe drogą krajową nr 12 albo autostradą A1 do Piotrkowa Trybunalskiego.