Nie wiemy, jaka jest skala tego procederu. Wiemy, że jest przestępczy i że ci, którzy go prowadzili, nadzorowali na pewno muszą odpowiedzieć prawnie, ale także politycznie. Polityczna odpowiedzialność dzisiaj - wszystkie znaki na niebie i na ziemi na to wskazują - spoczywa na barkach ministra spraw zagranicznych Raua - oznajmił były szef PO.

Schetyna zarzucił rządzącym, że przez długi czas nie reagowali na ostrzeżenia docierające do polskich dyplomatów i służb. To były sygnały przede wszystkim z Niemiec i ze Szwecji o ogromnej licznie ludzi z dalekiej Azji i z Afryki, którzy posługują się polską wizą Schengen. To były sygnały, na które nie reagowało polskie państwo - to trwało ponad rok - stwierdził był szef MSZ.

O postępowaniu CBA (w sprawie afery wizowej - przyp. red.) wiedział także Rau i nie zrobił nic. Co więcej, Wawrzyk (do niedawna wiceminister spraw zagranicznych - przyp. red.) funkcjonował w ministerstwie i współpracujący z nim prowadzili ten przestępczy proceder. Dlatego mówimy - to jest afera, musimy ją wyjaśnić - oświadczył Grzegorz Schetyna.

Tylko w związku z tym, że jest kampania wyborcza i kilkanaście dni do wyborów, Rau zachował stanowisko i nie został przez Kaczyńskiego wyrzucony z rządu - wskazał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Jak zaznaczył, ciągle nie wiadomo, ile tych wiz zostało przyznanych przez polskie konsulaty. Jeżeli w ciągu kilku tygodni pojawia się w Niemczech 18 tys. ludzi, którzy mają polskie wizy, to są liczby ogromne. (...) Nie wiemy, ilu jeszcze przyjedzie do strefy Schengen i dotrze do Niemiec czy Szwecji - dodał.