"Joński musi zakończyć prace komisji przed wyborami"

Prowadzący rozmowę dopytywał też o Dariusza Jońskiego. Szef sejmowej komisji ds. wyborów korespondencyjnych będzie startował w wyborach do PE z pierwszego miejsca w województwie łódzkim. Czy komisja zakończy prace przed wyborami do PE?

Joński musi zamknąć to przed 9 czerwca. Wiem, że ostatnie przesłuchanie ma się odbyć w maju, więc to nie wyklucza jego kandydowania i prowadzenia później kampanii wyborczej. To jest jego zobowiązanie i to było elementem porozumienia. Musi zakończyć raport, przedstawić go i zamknąć funkcjonowanie komisji. To oczywiste - podkreślał Schetyna.