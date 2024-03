​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Ryszard Kalisz - prawnik i były szef kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który w środę ma zostać zaprzysiężony w skład Państwowej Komisji Wyborczej. Porozmawiamy z nim m.in. o projektach dotyczących zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Czy sytuację w TK da się naprawić uchwałą Sejmu? Czy zaprezentowane w poniedziałek przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara inicjatywy nie pogłębią dodatkowo chaosu w wymiarze sprawiedliwości?

Ryszard Kalisz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z Ryszardem Kaliszem porozmawiamy ponadto o relacjach między prezydentem Andrzejem Dudą a rządem Donalda Tuska, w tym o zaplanowanej na przyszły tydzień wspólnej wizycie głowy państwa i szefa rządu w Waszyngtonie.

