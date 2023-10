"Uważam, że to oczywiście nie był to moment idealny, ale najważniejsza jest ciągłość jeśli chodzi o dowodzenie i w sposób błyskawiczny zostały podjęte decyzje. Prezydent jeszcze tego samego dnia podjął decyzję o powołaniu gen. Wiesława Kukuły i gen. Macieja Klisza" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz. W ten sposób szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej odniósł się do poniedziałkowej rezygnacji ze stanowisk szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Rajmunda Andrzejczaka i dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generał broni Tomasza Piotrowskiego.

Przydacz o dymisjach generałów: Nie jest to moment idealny Piotr Szydłowski / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przydacz o dymisjach generałów: Nie jest to moment idealny Dwóch generałów podało się do dymisji, dymisja została przyjęta, parę godzin później zostali powołani ich następcy. Doświadczeni oficerowie pełnią swoje funkcje. Ciągłość jest w pełni zachowana. Ja rozumiem, że opozycja chce to wykorzystać jako paliwo dla siebie, ale z perspektywy bezpieczeństwa Polski najważniejsza jest ta ciągłość dowodzenia i ona została zachowana - tłumaczył. Marek Tejchman pytał swoje gościa o doniesienia, zgodnie z którymi Duda wcześniej kilkakrotnie blokował generała Kukułę, twierdząc, że nie ma on stosownych kompetencji do pełnienia tego stanowiska. Parę miesięcy temu gen. Kukuła z dowódcy WOT-u został powołany przez prezydenta na dowódcę rodzajów sił zbrojnych. (...) Przez ostatnie miesiące Kukuła pełnił jedne z najważniejszych funkcji w polskiej armii. Taką decyzję prezydent podjął, to prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i na pewno ma tę decyzję w pełni uzasadnioną i przemyślaną - mówił Przydacz. Marek Tejchman pytał też swojego gościa o słowa gen. Piotra Pytla, byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Z ciężkim sercem muszę powiedzieć, że antycypuję jeszcze w tych obawach po stronie gen. Andrzejczaka o liczenie się jednak z perspektywą uruchomienia przez PiS wariantu siłowego w przypadku przegranych czy nierozstrzygniętych wyborów - mówił Pytel w rozmowie z portalem wyborcza.pl. Wyborcy już za 3 dni pójdą do urn, będą decydować o tym, kto w Polsce będzie sprawował rządy. Ja tutaj jestem absolutnie spokojny o funkcjonowanie polskich instytucji demokratycznych. Opozycja i tacy panowie jak gen. Pytel być może zapatrywali się w swoich politycznych kolegów z kierunku moskiewskiego, bo to z nimi przecież podpisywali różnego rodzaju porozumienia, umowy. Pan gen. Pytel ma nawet pewne pamiątkowe fotografie z tamtych czasów, więc być może patrzy przez ten pryzmat. Polska demokracja jest silna, spokojnie sobie poradzi - podkreślał Przydacz. Jeżeli wygra Koalicja Obywatelska, to prezydent desygnuje na premiera Tuska? Prezydent mówi, że dotychczas było tak zawsze, że zwycięzca wyborów dostawał tę szansę (tworzenia nowego rządu - przyp. red.), więc myślę, że powinniśmy raczej opierać się na bezpośrednich słowa prezydenta i przepisach konstytucji - mówił. Marek Tejchman pytał także, czy po niedzielnych wyborach rządzić będzie PiS i Konfederacja? Mam nadzieję, że będzie rządziła Zjednoczona Prawica. (...) Ja jestem już na tyle długo w polityce, że widziałem takie sondaże, które mówiły, że Bronisław Komorowski absolutnie wygra (wybory prezydenckie - przyp. red.). Poczekajmy na wynik wyborów. Ja też chciałbym wiedzieć, z jaką większością Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory. Myślę, że ze znaczną i myślę, że będzie spokojnie tworzony stabilny polski rząd, bo tego dzisiaj potrzebuje Polska. Potrzebuje też dobrej współpracy między rządem z prezydentem - mówił. Zobacz również: Siemoniak: Błaszczak powinien być teraz w Brukseli. Nie rozumiem takiej sytuacji

