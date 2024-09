Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Porozmawiamy o powodzi - wielka woda osłabiła, czy wzmocniła rząd? Czy władza stanęła na wysokości zadania i jak można ocenić postawę opozycji? Czy awantury wokół powodzi można było uniknąć i jak to może wpłynąć na poparcie dla partii?

Prof. Rafał Chwedoruk / Jakub Rutka / RMF FM

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM padną też pytania o przesłuchanie Zbigniewa Ziobro przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa, o kandydatów w wyborach prezydenckich i o zmiany, które mają nastąpić na przesuniętym na październik kongresie Prawa i Sprawiedliwości.

