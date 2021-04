"Podobała mi się dzisiejsza konferencja ministra Niedzielskiego. Próbował umotywować to, z czym będziemy mieć do czynienia w najbliższym czasie" - stwierdziła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Maria Gańczak, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, odnosząc się do środowej konferencji ministra zdrowia poświęconej regionalnemu luzowaniu obostrzeń epidemicznych. "Wydaje się, że rząd odrobił lekcję z jesieni ubiegłego roku, kiedy otwarto szkoły dla wszystkich dzieci, bez żadnych zasad praktycznie kontroli zakażeń. To z zawężeniem testowania przyczyniło się wydatnie do powstania tzw. drugiej fali. Teraz tego błędu nie chcemy powtórzyć - w związku z tym nie mamy otwarcia szkół dla wszystkich" - dodała.

