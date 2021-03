„Myślę, że na pewno wystarczy pilnować tej granicy, a nie ją zamykać. To znaczy, że rzeczywiście powinno się badać ludzi przyjeżdżających, izolować na pewien czas i ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania wirusa. Myślę, że w ciągu miesiąca dojdziemy już do poziomu na tyle wysokiego, że to inne kraje będą się bały od nas przyjmować pasażerów” – tak o pomyśle zamknięcia granicy powietrznej przed Wielkanocą mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Maksymowicz.

Uważam, że popełniliśmy błąd. Rzeczywiście powinniśmy przebadać (Polaków wracających do kraju na święta - przyp. RMF FM). To oczywiście kosztuje sporo wysiłku organizacyjnego i pieniędzy, ale to było do zrobienia. Na pewno można to zapisać po stronie błędów - stwierdził na antenie RMF FM Wojciech Maksymowicz.

Nie zrobiliśmy dosyć wysiłku, żeby rzeczywiście analizować dokładnie to, co się dzieje i żeby można było przewidywać precyzyjniej - oczywiście z jakimś marginesem błędu - to co będzie się działo - mówił o błędach popełnianych przez rządzących w trakcie pandemii poseł Porozumienia i lekarz.

Czy reforma nauki to "pasztet"?

Pasztet to całkiem niezła potrwa. Może być dobry, może nie. Uważam, że to jest dobra mieszanka prawnych rozwiązań. Pan minister Bernacki miał pewnie dużą potrzebę tak powiedzieć. Wyczuwało się to zanim był ministrem, że będzie chciał tak powiedzieć. No to powiedział - tak słowa wiceministra Włodzimierza Bernackiego o reformie nauki skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Maksymowicz. Bernacki kilka dni temu na antenie RMF FM krytykował rozwiązania wprowadzone w szkolnictwie wyższym przez Jarosława Gowina i jego współpracowników. Reformy określił mianem "pasztetu".

Maksymowicz odpierał zarzuty, że reforma Gowina zagraża wielu kierunkom studiów: To są wymyślone teksty. Na szczęście pan minister Bernacki nie jest takim politykiem w znaczeniu twórcy całych, dużych koncepcji. Odpowiada za jeden dział i niech się na tym skupia. Były sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dodał, że nie słyszał o tym, by minister Czarnek krytykował rozwiązania wprowadzone w szkolnictwie wyższym przez jego poprzedników. Podsekretarz stanu nie jest osobą decydującą, trzeba po prostu pracować. Jak się już skupi na swojej pracy (Włodzimierz Bernacki- przyp. RMF FM), to na pewno zobaczy, że ma dużo do zrobienia - dodał Maksymowicz.

Co z pomocą dla Warmii i Mazur?

Będzie podobny program finansowy (jak dla gmin górskich - przyp. RMF FM.). Myślę, że możemy liczyć na kilkaset mln zł wsparcia, które pomoże tym ludziom, pomoże gminom, które mają kłopot związany z ograniczeniem przemysłu turystycznego - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Wojciech Maksymowicz o pomocy dla gmin woj. warmińsko-mazurskiego. Zapytany, czy wsparcie dla gmin i przedsiębiorców z Warmii i Mazur jest już przesądzone, olsztyński poseł Porozumienia odparł: Szczerze mówiąc nie bardzo sobie wyobrażam, żeby było inaczej.

Maksymowicz odniósł się też do ostatnich doniesień medialnych dotyczących prezesa Orlenu, Daniela Obajtka. Bardzo bym chciał, żeby to wszystko dokładnie zweryfikowano. Oczywiście, że jest to poruszające, kiedy wiemy, że człowiek zarządzający największą państwową firmą w Polsce budzi tyle wątpliwości. W takim momencie powinno się dokładnie sprawdzić - powiedział.

Maksymowicz powiedział też, czy Porozumienie miałoby szansę przekroczyć próg wyborczy, gdyby wystartowało w wyborach samodzielnie. Myślę, że to jest możliwe. No, nie w tej chwili pewnie akurat. Ale nikt w tej chwili też nie będzie robił wyborów. Trzeba mieć warunki na wybory - mówił poseł Porozumienia.