"Pushbacki (zmuszanie migrantów do powrotu za granicę, którą przekroczyli - przyp. red.) muszą przejść do historii. Mam nadzieję, że to będzie decyzja nowego ministra spraw wewnętrznych, ja w każdym razie będę o to postulować" - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska, która była gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Parlamentarzystka mówiła również o swojej walce z nowotworem i podkreślała, że "profilaktyka naprawdę ratuje życie". "Jakbym poszła (na badanie - przyp. red.) 2-3 miesiące później, to może byśmy już nie rozmawiali" - mówiła.

Piotr Salak na początku rozmowy poruszył temat przebytej przez posłankę choroby nowotworowej.

Czuję się bardzo dobrze, wygrałam i robię wszystko, żeby namówić nasze wspaniałe Polki i wspaniałych Polaków, żeby się badali profilaktycznie, bo - co widać na moim przykładzie - profilaktyka naprawdę ratuje życie. Jakbym poszła (na badanie - przyp. red.) 2-3 miesiące później, to może byśmy już nie rozmawiali - powiedziała.

Jak podkreśliła, "jest coś takiego, że jak człowiek choruje na bardzo poważną chorobę - a rak do takich należy - no to pierwsza myśl jest taka, że trzeba napisać scenariusz pogrzebu, testament". Człowiek uczy się korzystać z każdej chwili - mówiła. Zaznaczyła, że "później, jak da tej chorobie kopa, nie powiem, gdzie, to stara się wykorzystać to doświadczenie".

Staram się, żeby mammobusy, cytobusy były podstawiane w małych miejscowościach, żeby kobiety miały szansę się zbadać - dodała parlamentarzystka.

Katarzyna Piekarska zachęcała, aby "nie bać się korzystać z psychologa". Mnie kontakt z psychologiem bardzo pomógł - zaznaczyła i dodała: "Mnie wyprowadzono z głębokiej depresji".

Jak ja nieraz słyszę od naprawdę wykształconych, mądrych ludzi, którzy mówią: 'pójdę się zbadam, jeszcze mi coś znajdą', to naprawdę ręce opadają - podkreśliła.

Na własnym organizmie przetestowałam jak wygląda leczenie nowotworu w Polsce. I o ile na początku jest dobrze (...), to potem - gdy pacjent jest wypisany - trzeba się o wszystko upominać, o rehabilitację, o pomoc psychologiczną - mówiła.

Jak mówiła, otrzymała od koleżanek i kolegów z polityki "gotowość pomocy", również ze strony osób z klubów opozycyjnych. Szkoda, że człowiek musi się rozchorować, żeby doświadczyć dobrego zachowania kolegów z opozycji, ale bardzo jestem za to wdzięczna, bo to też pomaga - mówiła.

"Afera wizowa to gigantyczny skandal"

Piotr Salak zapytał posłankę o to, czy będzie w rządzie. Nie, ja zostaję w Sejmie, w komisjach - administracji i spraw wewnętrznych, a także jestem w prezydium komisji sprawiedliwości i praw człowieka - mówiła.

Na pytanie o to, czy powinien być mur na granicy, powiedziała, że "na pewno trzeba pilnować granic i ta granica musi być lepiej strzeżona". W tej chwili wcale - pomimo zbudowanej zapory - nie oznacza, że nie mamy nielegalnych imigrantów - podkreśliła.

Posłanka KO stwierdziła, że "afera wizowa to gigantyczny skandal". Gdyby ci sami ludzie, którzy doświadczali pushbacku ze strony straży granicznej, pojechali, kupili sobie te wizy, to normalnie wjechaliby do Polski - mówiła.

O pushbackach

Uważam, że to, z czym trzeba skończyć, to pushbacki. Pushbacki muszą przejść do historii. Mam nadzieję, że to będzie decyzja nowego ministra spraw wewnętrznych, ja w każdym razie będę o to postulować - podkreśliła.

Straż graniczna mówiła, że nie były i nie są stosowane na polskiej granicy - zwrócił uwagę dziennikarz.

Ja mam inne wiadomości, że jednak pushbacki były stosowane. Trzeba będzie też bardzo dokładnie przejrzeć wszelkie zmiany, których dokonał poprzedni rząd, jeśli chodzi o kwestie związane z ustawą o cudzoziemcach i być może, nawet na pewno w niektórych kwestiach tę ustawę zmienić - powiedziała Piekarska.

Nie chcę wpuszczać wszystkich do Polski - dodała. Od razu powiem to jasno i kategorycznie: granica musi być dobrze strzeżona, w tej chwili dobrze strzeżona nie jest, bo bardzo wielu cudzoziemców, którzy przychodzą od nas, przechodzą do Niemiec i Niemcy przekazują nam te osoby - powiedziała posłanka.