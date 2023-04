"Wszelkie wyobrażenia, że będzie jakaś unia polsko-ukraińska, wydają mi się iluzoryczne, niebezpieczne, niedobre" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - była wiceminister spraw zagranicznych, a obecnie dyrektor Instytutu Strategie 2050. "To by nie oznaczało dobrobytu ekonomicznego, społecznego, politycznego dla naszych dwóch krajów" - oceniła.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przyznała, że wizja unii polsko-ukraińskiej może być atrakcyjna na poziomie idei, ale nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością.

Mamy zdewastowaną ukraińską gospodarkę. Wszystkie konsekwencje wojny - demograficzne, społeczne, kryminalne, psychologiczne, nie mówiąc o totalnym zagrożeniu ze strony Rosji cały czas - wyliczała ekspertka. Co by dla naszego kraju taka wizja oznaczała? Tylko wspólnie w Unii Europejskiej to ma sens - dodała była wiceminister spraw zagranicznych.

Tematem rozmowy była też odbudowa Ukrainy zniszczonej w wyniku rosyjskiej napaści. Jak tłumaczyła szefowa Instytutu Strategie 2050, Polska nie jest w stanie pomóc w niej samodzielnie, a sens mają działania wyłącznie działania w ramach Unii Europejskiej, która ma niezbędne zasoby. Ekspertka dodała, że w tej sprawie powinniśmy wyzbyć się kompleksów i zadbać o swoje interesy. To jest bardzo wielka rzecz, żebyśmy umieli tak współprojektować odbudowę za pieniądze unijne i zachodnie Ukrainy, żeby Polsce to się opłacało - podkreśliła.

Pełczyńska-Nałęcz odniosła się też do kontrowersji wokół ukraińskiego zboża, które miało być tylko przewożone przez Polskę i nie zostawać w naszym kraju. To jest pierwszy moment ekonomiczny, gdzie okazało się, że nie umieliśmy tak załatwić tej sprawy, żeby Polska wyszła z tego z korzyścią, a nie ze stratą - oceniła.

Gospodarka ukraińska to jest -30 proc. PKB z powodu dewastacji rosyjskiej. Żeby to państwo mogło się bronić, potrzebuje pieniędzy - na pensje, na emerytury, na żołnierzy - wyliczała rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego. Jeżeli Ukraina sama nie zarobi to my będziemy musieli w postaci grantów te pieniądze dawać. Trzeba dawać Ukrainie zarobić na tym, na czym jest w stanie zarabiać. Tylko trzeba to robić z sensem, kalkulować, widzieć własne koszty, ryzyka i jej minimalizować - dodała.