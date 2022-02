„Najpierw musielibyśmy go zobaczyć, bo na razie jest to tylko konferencja prezydenta. Znamy przekaz medialny i zgadzam się z panem ministrem Warchołem, który miał całkiem niedawno konferencję prasową, na której wskazywał, dlaczego są wątpliwości wobec tych propozycji” – tak na pytanie o to, czy Solidarna Polska poprze projekt prezydenta dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Ozdoba.

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba / Radek Pietruszka / PAP

Marcin Warchoł stwierdził, że prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie rozwiąże problemu z UE. Dodał też, że jego zdaniem zmiany mogą wprowadzić chaos. I tu się zgadzam z panem prof. Warchołem. Co więcej, muszę przyznać, że jestem zaskoczony, bo pan prezydent tak naprawdę podważa własną decyzję o swojej ustawie, która obecnie obowiązuje. Pamiętajmy o tym, że przepisy, które dziś prezydent chce zmieniać, są przepisami prezydenckimi, bo Andrzej Duda sam zawetował reformę Sądu Najwyższego, zaproponował nowe przepisy, które weszły w życie i one dzisiaj są podważone przez organy europejskie - niezgodnie z prawem, niezgodnie z polityką traktatową - zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska.

"Nie powinniśmy zapłacić ani złotówki za Turów"

Uważam, że nie powinniśmy zapłacić ani jednej złotówki kar za Turów z jednego prostego powodu: jednoosobowa decyzja sędzi Lapuerty nie może być podstawą do tego, że Polska będzie zagrożona pod względem bezpieczeństwa energetycznego - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Dopytywany przez Marka Tejchmana, dlaczego w takim razie w porozumieniu polsko-czeskim zapisano, że arbitrażem sporów dotyczących ugody będzie się zajmował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odpowiedział: Wątek jest rzeczywiście bardzo interesujący, ale pamiętajmy o tym, że wycofanie skargi (przez Czechy z TSUE - przyp. RMF FM) powinno anulować jakiekolwiek postępowanie, jakie się toczy.

Marek Tejchman: Panie ministrze, czy poprzecie prezydencki projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej?

Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska: Najpierw musielibyśmy go zobaczyć, bo na razie jest to tylko konferencja pana prezydenta. Znamy przekaz medialny i zgadzam się z panem ministrem Warchołem, który miał całkiem niedawno konferencję prasową, na której wskazywał, dlaczego są wątpliwości wobec tych propozycji, które zostały zaproponowane na konferencji.

On nie zostawił suchej nitki na tych informacjach. Powiedział, że to jest projekt, który nie rozwiąże problemu z Brukselą, ale jednocześnie wprowadzi chaos w Sądzie Najwyższym i polskim systemie prawnym.

I tu się zgadzam z panem prof. Warchołem. Co więcej, muszę przyznać, że jestem zaskoczony, bo pan prezydent tak naprawdę podważa własną decyzję o swojej ustawie, która obecnie obowiązuje. Pamiętajmy o tym, że przepisy, które dziś prezydent chce zmieniać, są przepisami prezydenckimi, bo Andrzej Duda sam zawetował reformę Sądu Najwyższego, zaproponował nowe przepisy, które weszły w życie i one dzisiaj są podważone przez organy europejskie - niezgodnie z prawem, niezgodnie z polityką traktatową, bo kwestia wymiaru sprawiedliwości w żaden sposób nie znajduje odzwierciedlenia w podstawie prawnej polityki traktatowej, czyli nie wiąże krajów Unii Europejskiej.

W jakikolwiek sposób prezydent konsultował się z ministerstwem sprawiedliwości albo Solidarną Polską w tej kwestii?

Pan prezydent miał zaproponowane pewne zmiany, ale prezydent - jak widać - w tym zakresie się nie konsultował, bo nie widzę też takiego przekazu ze strony pana ministra i prokuratora generalnego. Konferencja ministra Warchoła wskazuje na to, że też tak nie było, dlatego czekamy na szczegóły tego projektu. Mogę oceniać - tak samo jak pan minister profesor Warchoł - to, co powiedział pan prezydent. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Jeżeliby to się znalazło (w Sejmie) tak, jak powiedział pan prezydent jeden do jednego, to sądzę, że nie znajdzie to odzwierciedlenia w parlamencie, ale poczekamy na szczegóły projektu.

Ale może pan prezydent się kontaktował z PiS-em, a nie Solidarną Polską?

Poczekajmy. Sam pan wie, że arytmetyka sejmowa... większość składa się również z Solidarnej Polski, więc proszę nas nie wykluczać z koalicji.

Ale PSL deklarował nieraz, że w razie czego poprze projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Wyobraża pan sobie taką sytuację, w której koledzy z PiS-u likwidują Izbę Dyscyplinarną, wy głosujecie przeciw, a PSL czy ktoś inny popiera?

Marzycielem aż takim nie jestem ani też takim pesymistą. Uważam, że trzeba być optymistą, a optymizm zakłada to, że nie będziemy ulegali szantażom i nie będziemy wywieszali białej flagi w walce z Unią Europejską, bo dzisiaj jesteśmy świadkami agresji prawnej. Chciałbym wysłuchać takich porządnych argumentów, debaty merytorycznej. Być może to jest czas na to, żeby ktokolwiek poza ministerstwem sprawiedliwości do tej debaty stanął. Jak na razie słyszymy tylko ogólniki, a nie znajdujemy np. konkretnych podstaw prawnych, gdzie rzeczywiście Unia Europejska może wskazywać na to, że w Polsce nieprzestrzegane jest prawo, które sama wymyśliła. Wyssane z palca jakiekolwiek uwagi wobec Izby Dyscyplinarnej nie powinny znajdywać odzwierciedlenia...

Jak bez likwidacji Izby Dyscyplinarnej zakończyć spór z Brukselą?

Spór (jest) wtedy, kiedy są dwie strony, mają coś przeciwko sobie, a tymczasem widzimy, że tutaj bezpodstawnie ktoś próbuje zmienić polski system. Jeżeli już idziemy tak dalej, to możemy zwrócić uwagę na wymiar sprawiedliwości, chociażby u naszych zachodnich sąsiadów - o czym mówił jakiś czas temu minister prokurator generalny - w zakresie, chociażby funkcjonowania linii orzeczniczej, gdzie w sprawach dieselgate podejmowano decyzje, które są daleko od niezawisłości, niezależności wymiaru sprawiedliwości niemieckiego.

Bez likwidacji Izby Dyscyplinarnej i bez uwzględnienia uwag Komisji Europejskiej możemy się pożegnać z pieniędzmi z KPO.

Pytanie jest właśnie o funkcjonowanie całej Unii Europejskiej i jakim prawem te pieniądze są wstrzymywane, kto takie decyzje podejmuje. Być może to jest dobre pytanie np. do większości w Parlamencie Europejskim i do przewodniczącego Donalda Tuska. Nie chodzi, żebyśmy szli w wyśmiewaną już czasami nagonkę, że "wina Tuska", ale w tym przypadku przewodniczący Donald Tusk ma asa w rękawie, bo jako przewodniczący EPP czy Europejskiej Partii Ludowej mógłby zaapelować do swoich kolegów, żeby przestali łamać politykę europejską i wrócili do korzeni Unii Europejskiej, bo tylko taka Unia Europejska ma sens.

Ale opozycja w Polsce bardzo wyraźnie mówi, że sposobem na to, żebyśmy dostali środki z KPO jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Wy nie chcecie likwidacji tej Izby Dyscyplinarnej i efekt jest taki, że Czesi dostali pieniądze z KPO, Słowacy dostali pieniądze z KPO, a my nie.

