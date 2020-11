„Myślę, czuję, decyduję” - za tym hasłem się tak naprawdę kryje nie tylko kwestia tego, czy mogę myśleć, decydować o sobie w momencie, w którym mam zagrożoną ciążę, tylko w każdej innej sytuacji – stwierdziła na antenie RMF FM Mirka Makuchowska z Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet. Przyznała jednocześnie, że piątkowe protesty miały skalę, jakiej nie widzieliśmy od lat. "Ludzie na ulicach czują się niewysłuchani, mają dosyć tego, co się dzieje w kraju"- powiedziała. W ocenie Makuchowskiej Strak Kobiet propozycji prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej ustawy aborcyjnej "nie traktuje poważnie i nie jest ona w żaden sposób rozważana". Członkini Rady Konsultacyjnej uważa również, że referendum w tej sprawie nie jest dobrym pomysłem.

Mirka Makuchowska zapytana o to, czy Rada Konsultacyjna powołana przez Strajk Kobiet odpowie na apel premiera Mateusza Morawieckiego i podejmie z nim rozmowy powiedziała: Rada Konsultacyjna ma wypracować rozwiązania problemów, które słyszymy, że ludzie mówią, że są. W momencie, w którym będą rozwiązania, Strajk Kobiet będzie mógł podjąć decyzję czy chce rozmawiać z premierem czy nie. Rada Konsultacyjna ma służyć tym, którzy są na ulicy - dodała.

W opinii Mirki Makuchowskiej "rząd nam pokazał przez ostatni czas, że bardzo wiele rzeczy jest realnych, tylko trzeba chcieć".

Rząd, jeśli potrzeba, to jest bardzo gibki i elastyczny jeśli chodzi o potrzeby, które należy załatwiać w kraju - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Ludzie mówią natomiast, że pieniądze są potrzebne teraz na ochronę zdrowia - przyznała Makuchowska dodając, że "jest coraz więcej osób, które są chore, a nie ma pomocy medycznej, która byłaby adekwatna w sytuacji pandemicznej".

Mirka Makuchowska na antenie RMF FM tłumaczyła także funkcjonowanie ruchu stojącego za protestami, które odbywają się w Polsce od ponad tygodnia: Strajk Kobiet jest help deskiem, który pomaga ludziom, którzy są zdeterminowani, żeby zmienić sytuację w kraju.



Aktywistka opowiedziała również o tym, jak działa Rada Konsultacyjna powołana przez Strajk Kobiet: Ludzie mówią, że są bardzo konkretne problemy. Zostały one podzielone na 13 obszarów i mamy przygotować konkretne propozycje, w jaki sposób te problemy mają zostać rozwiązane. Myślę, że wtedy organizatorki Strajku Kobiet będą się decydować czy chcą rozmawiać z premierem czy nie. Sama Makuchowska w Radzie Konsultacyjnej zajmuje się głównie prawami osób LGBT.

Makuchowska: Referendum ws. aborcji to bardzo zły pomysł

Rolą Rady konsultacyjnej nie jest doradzanie w kontekście chodzenia na kompromisy, tylko wypracowanie rozwiązań, których ludzie oczekują - tak Mirka Makuchowska odpowiedziała na pytanie, czy Rada Konsultacyjna przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet zajmie się propozycją prezydenta Andrzeja Dudy, dot. ustawy aborcyjnej. Zdaniem aktywistki Strajk Kobiet prezydenckiej propozycji "nie traktuje poważnie i nie jest ona w żaden sposób rozważana".

Działaczka przyznała też w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że wśród wszystkich postulatów zgłoszonych przez Ogólnopolski Strajk Kobiet nadal najważniejszy jest ten, który dotyczy aborcji.

Cytat Lita postulatów jest długa, ale jest jeden najważniejszy postulat, i on dotyczy aborcji. I tu jest pełna zgodna, tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast wszystkie pozostałe postulaty zostały wyłonione z haseł, transparentów, które się pojawiały w całej Polsce. I tutaj nie ma absolutnie żadnej hierarchii, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne powiedziała Makuchowska

W programie padło też pytanie o ewentualne referendum ws. przepisów aborcyjnych. Wydaje mi się, że w Polsce nadużywamy w dyskusji publicznej, politycznej narzędzia referendum, ponieważ jest to narzędzie, które zostało skonstruowane do tego, aby ludzie decydowali o takich podstawowych kwestiach, ale związanych bardziej z kształtem ustroju państwowego, a nie żeby decydować o prawach konkretnych jednostek. Uważam, że to jest bardzo zły pomysł, żeby w referendach rozstrzygać spory czy dyskusje związane z prawami człowieka - skomentowała Makuchowska.