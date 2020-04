W środę premier Morawiecki przedstawi szczegóły II etapu odmrożenia gospodarki - ogłosił rzecznik rządu. Tymczasem do Sejmu wpłynął projekt przyjętej przez Radę Ministrów tarczy antykyzysowej 3.0. W niej - poza kolejnymi elementami pomocy dla przedsiębiorców - zupełnie nowy podatek - cyfrowy.

Na stronach Sejmu opublikowano we wtorek rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (to tzw. tarcza antykryzysowa 3.0). Izba niższa parlamentu ma się zająć projektem na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu.

Podatek cyfrowy, o którym mowa w projekcie, to 1,5-procentowy podatek od przychodu dla platform streamingowych, takich jak Netflix, Ipla, czy Zmazon. Te pieniądze, według załączonych do projektu ustawy analiz, to 15-20 milionów złotych rocznie. Mają trafić do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ta nowa danina dotyczy tylko dużych firm - wyłączone są z niej niewielkie serwisy.

Poza tym w Tarczy 3.0 są też nieco inne zaskakujące zapisy - zmieniane są w niej np. zasady wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także zmienia status Instytutu im. Pileckiego w Berlinie, umożliwiając mu zakupy bez przetargu, co wydaje się nie mieć żadnego związku z walką z ekonomicznymi skutkami epidemii koronawirusa.

Ponadto ustawa zakłada m.in. rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych zwiększając górne limity zarobków, podwyższa także kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Koszt wszystkich rozwiązań w Tarczy 3.0 to ok. 2,5 miliarda złotych.

Tarcza 3.0 dla studentów

W projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 znalazły się także zmiany dotyczące środowiska akademickiego. Mowa jest o zawieszeniu spłaty kredytu studenckiego. “Zgodnie z projektem kredytobiorca po złożeniu wniosku do instytucji kredytującej uzyska zawieszenie nie tylko raty kapitałowej, ale również odsetkowej, na okres do 6 miesięcy. W konsekwencji nastąpi całkowite wstrzymanie spłaty kredytu studenckiego" - napisano w uzasadnieniu. I dodano, że kredytobiorca nie będzie zobowiązany do spłaty wyższych rat kapitałowych po wykorzystaniu okresu zawieszenia.

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd. Ma on ochronić przedsiębiorców i pracowników przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Rząd podaje, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld zł - to blisko 10 proc. PKB.