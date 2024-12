Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń będzie gościem Popołudniowej Rozmowy w RMF FM.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń / Michał Żebrowski / East News

Z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozmawiamy m.in. o ustawie o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, którą rząd wpisał do wykazu prac legislacyjnych. System ma ruszyć w połowie 2026 roku. Zapytamy, jak będzie wyglądał?

Rozmowa, którą poprowadzi Piotr Salak, dotyczy też problemów, z jakimi na co dzień borykają się niepełnosprawni. Jeśli macie pytania do ministra, prześlijcie je do nas, wpisując w formatce poniżej.

Na rozmowę zapraszamy o g. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

/ Grafika RMF FM

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube . Link tutaj: https://www.youtube.com/@RMF24Video