W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Piotr Salak zapytał swojego gościa także o to, dlaczego media publiczne są nadal tak atrakcyjne dla polityków.

Politycy istnieją dlatego, że kontaktują się ze swoimi wyborcami. Póki co, zwłaszcza telewizja jest tym medium, przy pomocy którego ten kontakt jest najłatwiej osiągnąć. Więc tak długo, jak nie będzie alternatywnych środków komunikacji, a te, jak wiemy, już się pojawiają, tak długo oczekiwanie i nadzieja, że telewizja mnie, polityka, mnie polityczkę pokaże, będzie istniało i będzie w pewnym sensie uzasadnione. Te kabaretowe sceny, kiedy to wokół jakiegoś polityka z pierwszych stron gazet -Tuska, Kaczyńskiego czy kogokolwiek, w drugim szeregu tam się jacyś posłowie przepychają, żeby tylko się znaleźć w kadrze. To, co być może śmieszy wielu np. słuchaczy RMF-u, ma swoje uzasadnienie racjonalne. Bo to jest ułomna, ale jednak forma kontaktu ze swoimi wyborcami - odpowiedział były szef telewizji publicznej.

Czy wynik wyborczy Lewicy to sukces? "Pan żartuje"

W programie pojawił się też wątek wyborów parlamentarnych. Czy Robert Kwiatkowski powiedziałby dziś, że Lewica wygrała ostatnie wybory parlamentarne?

Pan żartuje. To jest dwa razy mniejszy klub. Pół miliona wyborców odpłynęło. To jest jakaś jedna trzecia wyborców mniej. Lewica oczywiście "wygrała" na wyborach dzięki temu, że znani lewicowi politycy, jak Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz osiągnęli dobry wynik - mówił Kwiatkowski.

Czy za ten wynik odpowiada więc Włodzimierz Czarzasty?

W pewnym sensie na pewno. On rządzi i to rządzi niepodzielnie. I przede wszystkim on odpowiada za wyłączenie takich demokratycznych bezpieczników w partii. Bo do tego by nie doszło, gdyby nie to, że właściwie nie było mechanizmów takiej wewnątrzpartyjnej demokracji - dodał członek Rady Mediów Narodowych, delegowany do tego gremium przez Lewicę.

Kwiatkowski przyznał też, że jego relacje z Włodzimierzem Czarzastym, współprzewodniczącym Nowej Lewicy, ustały.

Kwiatkowski: Podoba mi się postępowanie Partii Razem

Kwiatkowski, krytykując lewicę, skomplementował jednak Partię Razem.