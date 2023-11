Późniejsza dyskusja na pewno będzie żywa i bardzo obszerna. Zakładam, że może potrwać trzy godziny, może trochę więcej, może cztery. To w zależności od tego, jakie ramy ostatecznie do niej przyjmiemy - wskazywał. Następnie spodziewam się, że ok. 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu przedstawionego przez premiera Mateusza Morawickiego - zapowiedział marszałek Sejmu.

Następnie ogłoszę przerwę, w czasie której będę oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku - zaznaczył. Dodał, że drugi krok "nigdy jeszcze nie był procedowany w polskim Sejmie".

Dwa możliwe warianty powołania rządu Tuska

Hołownia dopytywany o to, kiedy zostanie powołany nowy premier i skład nowego rządu podkreślił, że istnieją dwa warianty.

Pierwszy to wybór Donalda Tuska na premiera, wygłoszenie expose, dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu w późnych godzinach wieczornych w poniedziałek 11 grudnia lub w nocy z poniedziałku na wtorek.

Drugi wariant to z kolei sam wybór Donalda Tuska na premiera 11 grudnia. Wtedy wygłoszenie expose, dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania mogą odbyć się już we wtorek 12 grudnia rano.