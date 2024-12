Dopytywany przez dziennikarza RMF FM, dlaczego odebrano mu część odpowiedzialności, Michał Kołodziejczak odpowiedział:

Zgłosiłem nieprawidłowości w departamentach i minister dzisiaj podejmuje też działania. Bardzo możliwe, że naprawcze (...) Chciałem zmienić kilka rzeczy. Minister najprawdopodobniej uważa, że on to zrobi dobrze i "okej", ja też się na to zgadzam - podsumował. Swoje relacje z Czesławem Siekierskim ocenił jako dobre.

Znakowanie polskich produktów czy nowoczesne targowiska

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał, co z obietnicami, z którymi przed rokiem Michał Kołodziejczak wchodził do rządu. Działacz środowisk rolniczych mówił wtedy m.in. o znakowaniu polskich produktów czy tworzeniu nowoczesnych targowisk.

Wiceminister rolnictwa tłumaczył, że prace trwają. Wyjaśniał, że problemem jest ich słaba organizacja w obrębie resortu, której genezę widzi w ośmiu latach rządów PiS "betonujących złe nawyki".

Kołodziejczak nie uważa, że jego wejście do rządu było błędem i nie żałuje tego.

Dzisiaj wiem chociażby dlaczego przez wiele lat tak trudno wprowadzić zmiany - powiedział gość RMF FM.

Pytany, czy przygotował jakikolwiek projekt rozporządzania, np. w sprawie znakowania produktów, opowiedział o drodze biurokratycznej, zahaczającej m.in. o Unię Europejską.

Wiceminister podsumował, że ma nadzieję na pochwalenie się co najmniej jednym pilotażem w połowie przyszłego roku.

Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak / Michał Dukaczewski / RMF FM

Mercosur zabije polskich rolników?

Przyczyni się do tego, że będzie bardzo, bardzo trudno - powiedział wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, pytany, czy umowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur zabije polskich rolników.

Umowa UE z krajami Mercosuru, jeżeli zostanie ratyfikowana w taki sposób, (...) da pełną legitymizację żywności poniżej kategorii jakiejkolwiek, której nie da się porównać z unijną żywnością - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Da legitymizację do tego, żeby oni mogli sprzedawać nie tylko do Unii, ale będą chwalić się - farmerzy z Ameryki Południowej, na całym świecie: "Sprzedajemy na najbardziej wymagający rynek na świecie - do Unii Europejskiej" - dodał Kołodziejczak.