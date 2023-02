Do czwartku trwa 72. posiedzenie Sejmu. Pod głosowanie poddane zostaną poprawki dwóch ustaw, które są kluczowe w negocjacjach z Komisją Europejską - chodzi o ustawę wiatrakową i o Sądzie Najwyższym. Do tej drugiej Senat zgłosił 14 poprawek. Nim wróciły do Sejmu, posłowie Zjednoczonej Prawicy zapowiedzieli, że odrzucą zmiany wprowadzone przez senacką instancję. O tym, jakie mogą być losy nowelizacji ustawy o SN, Tomasz Terlikowski porozmawia z senatorem Polskiego Stronnictwa Ludowego Kazimierzem Michałem Ujazdowskim.