Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie minister ds. równości Katarzyna Kotula. Porozmawiamy z nią m.in. o powyborczych rozliczeniach w koalicji, projekcie ustawy o związkach partnerskich i zbliżającej się parlamentarnej debacie na temat projektów ustaw aborcyjnych.

Katarzyna Kotula / Jakub Rutka / RMF FM

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 18:00